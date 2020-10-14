Это что, какао? После губернаторского разноса во Владивостоке начались увольнения

Ранее «Восток-Медиа» подробно писало о том, какой нагоняй устроил глава края в двух школах. В одной из них, например, Олег Кожемяко попробовал какао, правда этот популярный напиток по вкусу он напоминает слабо. «Это что, какао?», — задался вопросом губернатор.