Это что, какао? После губернаторского разноса во Владивостоке начались увольнения

Posted 14 октября 2020, 03:47
Published 14 октября 2020, 03:47
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко внезапно нагрянул в несколько владивостокских школ, где устроил настоящий разнос из-за качества детского питания. Первые управленческие результаты губернаторского рейда появились буквально на следующий день.
Так, сегодня стало известно о том, что мэр приморской столицы Олег Гуменюк уволил начальника отдела общего образования Людмилу Крупину и отстранил от работы начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Ларису Карпачеву.
Кроме того, строгий выговор объявлен исполняющей обязанности директора гимназии № 2 Лидии Ли.
Теперь сотрудники мэрии возьмут питание в учреждениях образования города на особый контроль. Грядут множественные проверки. Как отметил Гуменюк, дети должны получать полезную, вкусную еду — такую, чтобы её не приходилось выкидывать. Школьники и детсадовцы должны питаться с удовольствием.
Ранее «Восток-Медиа» подробно писало о том, какой нагоняй устроил глава края в двух школах. В одной из них, например, Олег Кожемяко попробовал какао, правда этот популярный напиток по вкусу он напоминает слабо. «Это что, какао?», — задался вопросом губернатор.
Олег Николаевич заявил, что не позволит транжирить деньги и добьётся того, чтобы система детского питания была налажена по всему краю.