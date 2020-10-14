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Posted 14 октября 2020, 03:47

Published 14 октября 2020, 03:47

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Это что, какао? После губернаторского разноса во Владивостоке начались увольнения

14 октября 2020, 03:47
Мэр Владивостока Олег Гуменюк лишил должности начальника отдела общего образования Людмилу Крупину и отстранил от работы начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Ларису Карпачеву. Это случилось после критики главы края Олега Кожемяко.

Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко внезапно нагрянул в несколько владивостокских школ, где устроил настоящий разнос из-за качества детского питания. Первые управленческие результаты губернаторского рейда появились буквально на следующий день.

Так, сегодня стало известно о том, что мэр приморской столицы Олег Гуменюк уволил начальника отдела общего образования Людмилу Крупину и отстранил от работы начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Ларису Карпачеву.

Кроме того, строгий выговор объявлен исполняющей обязанности директора гимназии № 2 Лидии Ли.

Теперь сотрудники мэрии возьмут питание в учреждениях образования города на особый контроль. Грядут множественные проверки. Как отметил Гуменюк, дети должны получать полезную, вкусную еду — такую, чтобы её не приходилось выкидывать. Школьники и детсадовцы должны питаться с удовольствием.

Ранее «Восток-Медиа» подробно писало о том, какой нагоняй устроил глава края в двух школах. В одной из них, например, Олег Кожемяко попробовал какао, правда этот популярный напиток по вкусу он напоминает слабо. «Это что, какао?», — задался вопросом губернатор.

Олег Николаевич заявил, что не позволит транжирить деньги и добьётся того, чтобы система детского питания была налажена по всему краю.

#Новости#Общество#Образование#Питание школьников#Питание
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