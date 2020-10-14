КиберДрайв: «Ростелеком» провел мероприятие по информационной безопасности

Сообщество киберпреступников неоднородно по уровню квалификации и сложности используемых инструментов атак. Поэтому необходимо «знать врага в лицо», выбирая средства защиты исходя из того, какие категории злоумышленников, как правило, атакуют организацию конкретного типа. Так, коммерческие структуры и банки часто становятся объектом интереса киберкриминала — преступных группировок, ориентированных на прямой вывод финансовых средств, шифрование данных с помощью вирусов с дальнейшим требованием выкупа и т. п. Что же касается государственных организаций, то они сталкиваются и с деятельностью кибернаемников, взламывающих ИТ-инфраструктуры с целью длительного шпионажа и кражи конфиденциальной информации. Поэтому, в зависимости от специфики заказчика «Ростелеком» может предложить ему и базовый мониторинг инцидентов — сервис MSS ERA, и сервисы лидирующего и крупнейшего российского центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.