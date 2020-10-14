Нерадивые чиновники, ответственные за питание владивостокских школьников, наказаны

Губернатор отправился в две школы краевого центра накануне, 13 октября, после того, как ему пожаловались родители учеников. Претензии касались качества пищи и графика завтраков. Дети просто отказывались завтракать — и причиной было недостаточное разнообразие меню, а также слишком ранняя организация перекусов. Впрочем, и в обеденное время губернатор заметил, что половина блюд в школьных столовых остаются несъеденными.