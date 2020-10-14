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Posted 14 октября 2020, 07:30

Published 14 октября 2020, 07:30

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Нерадивые чиновники, ответственные за питание владивостокских школьников, наказаны

14 октября 2020, 07:30
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Итоги проверки качества школьного питания с участием губернатора Приморья вылились в серьёзные неприятности для профильных чиновников. В течение недели аналогичные проверки пройдут во всех школах Владивостока.

Губернатор отправился в две школы краевого центра накануне, 13 октября, после того, как ему пожаловались родители учеников. Претензии касались качества пищи и графика завтраков. Дети просто отказывались завтракать — и причиной было недостаточное разнообразие меню, а также слишком ранняя организация перекусов. Впрочем, и в обеденное время губернатор заметил, что половина блюд в школьных столовых остаются несъеденными.

Глава Владивостока Олег Гуменюк, которому было поручено разобраться в этом вопросе, доложил, что принято решение отстранить от работы начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Ларису Карпачеву и уволить начальника отдела общего образования Людмилу Крупину. Одновременно исполняющая обязанности директора гимназии № 2 Лидия Ли получила выговор. Сегодня вечером запланировано совещание со всеми директорами владивостокских школ, где вопрос организации и контроля за питанием детей станет главным.

Олег Кожемяко напомнил, что халатного отношения к организации питания детей не должно быть ни в одном муниципалитете. Горячие завтраки и обеды для школьников — вопрос президентского внимания, и контракты на поставку питания заключаются на бюджетные средства в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

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#Новости#Общество#Образование#Питание школьников#Власть
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