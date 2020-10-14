«Убежал сушить штаны»: случай на стоянке в Приморье всколыхнул соцсети

Видео с места событий было размещено на странице популярного Instagram-паблика Марка Чернослива mark2_che. На кадрах видно, как некий молодой человек в спортивной одежде предпринял попытку отломать боковое зеркало у припаркованного на стоянке автомобиля, однако это ему не удалось: в машине сработала сигнализация. Испугавшись, парень оставил свою затею и убежал, не солоно хлебавши.