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Posted 14 октября 2020, 09:35

Published 14 октября 2020, 09:35

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

«Убежал сушить штаны»: случай на стоянке в Приморье всколыхнул соцсети

14 октября 2020, 09:35
Сюжет
Происшествие
Неудачливый воришка попал в объектив камеры видеонаблюдения в районе улицы Пушкина в Уссурийске.

Видео с места событий было размещено на странице популярного Instagram-паблика Марка Чернослива mark2_che. На кадрах видно, как некий молодой человек в спортивной одежде предпринял попытку отломать боковое зеркало у припаркованного на стоянке автомобиля, однако это ему не удалось: в машине сработала сигнализация. Испугавшись, парень оставил свою затею и убежал, не солоно хлебавши.

«Прошедшей ночью начинающий “ломатель ушей” испугался сигнализации, бросил начатое и убежал сушить штаны», - написал автор поста.

Случай на стоянке возмутил и расстроил подписчиков.

«Всегда так обидно от таких случаев! Люди стараются, работают, чтобы вначале эту машину купить, а потом содержать»,

«Поступок гадский»,

«Ему бы уши оторвать, пусть без них бегает», - написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в объектив камер видеонаблюдения в одном из ТЦ Уссурийска попал некий мужчина, который решил поживиться колбасой. Хитрец подошёл к торцу витрины мясного отдела, взял палку колбасы и быстро убрал себе за пазуху.

#Новости#Происшествие
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