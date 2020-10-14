«Убежал сушить штаны»: случай на стоянке в Приморье всколыхнул соцсети

Posted 14 октября 2020, 09:35
Published 14 октября 2020, 09:35
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Видео с места событий было размещено на странице популярного Instagram-паблика Марка Чернослива mark2_che. На кадрах видно, как некий молодой человек в спортивной одежде предпринял попытку отломать боковое зеркало у припаркованного на стоянке автомобиля, однако это ему не удалось: в машине сработала сигнализация. Испугавшись, парень оставил свою затею и убежал, не солоно хлебавши.
«Прошедшей ночью начинающий “ломатель ушей” испугался сигнализации, бросил начатое и убежал сушить штаны», - написал автор поста.
Случай на стоянке возмутил и расстроил подписчиков.
«Всегда так обидно от таких случаев! Люди стараются, работают, чтобы вначале эту машину купить, а потом содержать»,
«Поступок гадский»,
«Ему бы уши оторвать, пусть без них бегает», - написали приморцы в комментариях.
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