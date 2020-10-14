В Приморье за два месяца значительно уменьшилось количество безработных

На снижение напряженности на рынке труда Приморья направлена государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края на 2020–2027 годы», в рамках которой сотрудники служб занятости помогуют людям подыскивать работу или найти курсы для переобучения. Возможна временная работа с доплатой из краевого бюджета. Безработным гражданам могут порекомендовать переезд в другой район края, где есть вакансии, подходящим им по квалификации. Благодаря разнообразным мерам с начала августа по конец сентября удалось сократить число безработных с 34 тысяч до 28,6 тысячи человек.