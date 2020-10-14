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Posted 14 октября 2020, 06:02

Published 14 октября 2020, 06:02

Modified 1 сентября 2022, 02:58

Updated 1 сентября 2022, 02:58

Тематическое фото

В Приморье за два месяца значительно уменьшилось количество безработных

14 октября 2020, 06:02
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Безработица
Напряжённость на рынке труда Приморья несколько спала: с начала августа по конец сентября число официально зарегистрированных безработных уменьшилась на 5,5 тысячи человек. Однако ограничения, связанные с пандемией, продолжают оказывать влияние на ситуацию с безработицей.

Специалисты министерства труда и социальной политики Приморья сообщили, что к концу первого осеннего месяца в базе региональной службы занятости населения насчитывалось более 64,5 тысяч вакансий, из них в 70% требования к образованию предъявляются на уровне средне-профессионального. В основном нужны представители рабочих профессий. Много вакансий в сфере строительства, сельского хозяйства, обрабатывающих производств, торговли, здравоохранения.

В Приморье легко найти работу штукатурам, бетонщикам, малярам, слесарям-судоремонтникам, овощеводам, подсобным рабочим, трактористам, а также квалифицированным инженерам-электрикам, инженерам по сварке, технологам. Востребованы кадры в полиции, на железной дороге, в медицинских учреждениях. Остро не хватает медсестёр, акушерок, санитарок, фельдшеров и врачей различных специализаций.

В школах нужны учителя русского языка и литературы, математики, физики, химии и других предметов. Детские сады по-прежнему испытывают дефицит воспитателей и их помощников.

Численность безработных приморцев, зарегистрированных в службе занятости, к концу сентября составила 28,6 тысячи человек, при этом напряжённость на рынке труда находится на уровне 0,5 незанятых граждан на 1 вакансию.

На снижение напряженности на рынке труда Приморья направлена государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края на 2020–2027 годы», в рамках которой сотрудники служб занятости помогуют людям подыскивать работу или найти курсы для переобучения. Возможна временная работа с доплатой из краевого бюджета. Безработным гражданам могут порекомендовать переезд в другой район края, где есть вакансии, подходящим им по квалификации. Благодаря разнообразным мерам с начала августа по конец сентября удалось сократить число безработных с 34 тысяч до 28,6 тысячи человек.

Национальным проектом «Демография» предусмотрены мероприятия по поддержке и повышению качества жизни граждан старшего поколения в Приморье. В этом году на профессиональное обучение направлено уже 926 человек старше 50 лет. Всего для закрытия кадровой потребности работодателей на профессиональное обучение направлено более 2570 приморцев.

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