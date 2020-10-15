Инфекционную больницу на Эгершельде отремонтируют на десятки миллионов рублей

В этом году идёт вторая стадия ремонта — фасадные работы и благоустройство территории. Стоит отметить, что несколько корпусов инфекционной больницы — исторические здания, построенные в 1903 году. Они имеют статус памятника архитектуры и требуют особого подхода при выполнении ремонтных работ. Первоначальный облик здания будет сохранён. При этом частично отделку фасада одного из корпусов перенесут на будущий год. Финансирование ремонта в нынешнем году составило 22 миллиона рублей.