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Posted 15 октября 2020, 06:49

Published 15 октября 2020, 06:49

Modified 1 сентября 2022, 04:00

Updated 1 сентября 2022, 04:00

Инфекционную больницу на Эгершельде отремонтируют на десятки миллионов рублей

15 октября 2020, 06:49
Сюжет
Ремонт
Инфекционная больница, расположенная на Эгершельде, второй год переживает капитальный ремонт. Ежегодно на эти цели из краевого бюджета выделяют десятки миллионов рублей по государственной программе Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

В прошлом году ремонтные работы шли внутри двух лечебных корпусов, охватив стены, потолки и инженерные сети. Для кабинетов и палат была закуплена новая мебель, по-новому стали выглядеть буфет, туалеты, процедурные кабинеты. Обновлены посты медсестер, ординаторские и процедурные. На всё это понадобилось 10 миллионов рублей.

В этом году идёт вторая стадия ремонта — фасадные работы и благоустройство территории. Стоит отметить, что несколько корпусов инфекционной больницы — исторические здания, построенные в 1903 году. Они имеют статус памятника архитектуры и требуют особого подхода при выполнении ремонтных работ. Первоначальный облик здания будет сохранён. При этом частично отделку фасада одного из корпусов перенесут на будущий год. Финансирование ремонта в нынешнем году составило 22 миллиона рублей.

Главный врач краевой клинической инфекционной больницы Оксана Лакомкина сообщила, что учреждение рассчитано на 92 круглосуточных койко-места и 40 коек дневного стационара. Здесь лечат пациентов с ОРВИ, гриппом, пневмониями, гепатитами, ангиной, менингитом и кишечными инфекциями По поручению губернатора для больницы было приобретено новое современное оборудование.

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#Новости#Общество#Ремонт#Больница
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