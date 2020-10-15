Инфекционную больницу на Эгершельде отремонтируют на десятки миллионов рублей

Posted 15 октября 2020, 06:49
Published 15 октября 2020, 06:49
Modified 1 сентября 2022, 04:00
Updated 1 сентября 2022, 04:00
В прошлом году ремонтные работы шли внутри двух лечебных корпусов, охватив стены, потолки и инженерные сети. Для кабинетов и палат была закуплена новая мебель, по-новому стали выглядеть буфет, туалеты, процедурные кабинеты. Обновлены посты медсестер, ординаторские и процедурные. На всё это понадобилось 10 миллионов рублей.
В этом году идёт вторая стадия ремонта — фасадные работы и благоустройство территории. Стоит отметить, что несколько корпусов инфекционной больницы — исторические здания, построенные в 1903 году. Они имеют статус памятника архитектуры и требуют особого подхода при выполнении ремонтных работ. Первоначальный облик здания будет сохранён. При этом частично отделку фасада одного из корпусов перенесут на будущий год. Финансирование ремонта в нынешнем году составило 22 миллиона рублей.
Главный врач краевой клинической инфекционной больницы Оксана Лакомкина сообщила, что учреждение рассчитано на 92 круглосуточных койко-места и 40 коек дневного стационара. Здесь лечат пациентов с ОРВИ, гриппом, пневмониями, гепатитами, ангиной, менингитом и кишечными инфекциями По поручению губернатора для больницы было приобретено новое современное оборудование.