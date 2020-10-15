Обнародованы четыре основные версии, из-за чего произошла авария на норильской ТЭЦ

Posted 15 октября 2020, 09:36
Published 15 октября 2020, 09:36
Modified 1 сентября 2022, 02:58
Updated 1 сентября 2022, 02:58
Но, по словам главы Енисейского управления Роспотребнадзора Андрея Ходосевича, о результатах пока говорить рано, сообщает newizv.ru со ссылкой на РИА Новости. Он назвал четыре основных версии. Недостатки проектирования могли привести к неправильному распределению нагрузки на свайный фундамент. Нарушения, допущенные во время строительно-монтажных работ, могли привести к тому, что свайный фундамент был построен некачественно. Еще две версии - нарушенные правила безопасности при эксплуатации объекта и климатическое воздействие.
В ходе проходящего в данный момент в Красноярске выездного совещания Совета Федерации Ходосевич сообщил, что, не дожидаясь результатов расследования, ведомство решило дополнительно принять меры, чтобы предупредить подобные аварии.
По данным Росрыболовства, ущерб рыбным ресурсам в результате данной аварии оценивается в 3,6 миллиарда рублей. А, чтобы восстановить рыбные запасы, нужно, самое меньшее, 15 лет. Особенно большой ущерб нанесен рыбам, занесенным в Красную Книгу - сибирскому осетру, муксуну, нельме, сигу.