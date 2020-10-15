Обнародованы четыре основные версии, из-за чего произошла авария на норильской ТЭЦ

Но, по словам главы Енисейского управления Роспотребнадзора Андрея Ходосевича, о результатах пока говорить рано, сообщает newizv.ru со ссылкой на РИА Новости. Он назвал четыре основных версии. Недостатки проектирования могли привести к неправильному распределению нагрузки на свайный фундамент. Нарушения, допущенные во время строительно-монтажных работ, могли привести к тому, что свайный фундамент был построен некачественно. Еще две версии - нарушенные правила безопасности при эксплуатации объекта и климатическое воздействие.