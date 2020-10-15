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Posted 15 октября 2020, 08:36

Published 15 октября 2020, 08:36

Modified 1 сентября 2022, 02:58

Updated 1 сентября 2022, 02:58

Представители этих знаков зодиака испортят любой праздник

15 октября 2020, 08:36
Астрологи назвали знаки зодиака, представителей которых бывает опасно приглашать на праздник, так как в силу особенностей своего характера они способны его испортить.

Организатору праздника всегда важно, чтобы всем гостям было комфортно и они получали искреннее удовольствие от происходящего. Оказывается, чтобы успешно держать под контролем общую атмосферу праздника, имеет смысл заранее ознакомиться с зодиакальной принадлежностью всех его участников, поскольку есть знаки зодиака, представители которых легко могут испортить окружающим настроение даже в самый торжественный момент. За ними астрологи советуют приглядывать на праздниках особенно внимательно, чтобы избежать эксцессов.

Такая особенность есть, например, у Девы. Люди, рожденные под этим знаком, очень внимательны и заботливы, однако в стремлении создать другим максимально хорошие условия, они могут быть навязчивыми. Строгие замечания или неуместные советы — то, чего можно ожидать от Девы на празднике.

Большие мастера испортить праздник — это Львы. Артистичные, яркие, компанейские представители этого знака способны сделать незабываемым любой праздник, создав атмосферу настоящего веселья. Но только в том случае, если сами в хорошем настроении. Если же Лев не в духе, то пиши пропало. Очень скоро не в духе будут и все окружающие.

«Подложить свинью» на празднике могут также и Козероги. Представители этого знака отличаются прямотой. Если им что-то не нравится, они без обиняков выскажут это прямо в лоб. В иные моменты жизни это очень ценное качество для их друзей и близких, но не на праздниках, когда разбираться с претензиями совсем не время.

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