Представители этих знаков зодиака испортят любой праздник

«Подложить свинью» на празднике могут также и Козероги. Представители этого знака отличаются прямотой. Если им что-то не нравится, они без обиняков выскажут это прямо в лоб. В иные моменты жизни это очень ценное качество для их друзей и близких, но не на праздниках, когда разбираться с претензиями совсем не время.