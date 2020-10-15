vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября 2020, 07:18

Published 15 октября 2020, 07:18

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Синоптики — про очень холодную ночь и снежную крупу в Приморье

Синоптики — про очень холодную ночь и снежную крупу в Приморье

15 октября 2020, 07:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Прошедшая ночь в Приморском крае стала самой холодной за весь октябрь, сообщает Примпогода. В центральных районах края прошли дожди со снегом.

14 октября Приморье находилось под влиянием тропосферной ложбины из-за чего на погоду в крае влияла холодная воздушная масса.

В центральных районах региона прошли дожди со снегом и снежная крупа.

Температура в разных районах была от 4 до 11 градусов тепла, что до 4 градусов ниже среднесуточной нормы на эту дату.

Из-за этого ночной воздух выхолодился до 0… -7 градусов. Эта ночь стала самой холодной с начала октября. Положительная температура была только на побережье — до 2 градусов тепла.

Во Владивостоке день был солнечным, но прохладным. Максимальная температура повышалась до 11 градусов тепла. К утру стало холоднее, до + 1, а пригороде температура ушла ниже нуля.

Стоит отметить, что в прошлом году самая холодная ночь выпала на 13 октября — тогда температура опустилась до 9 градусов ниже нуля, а на северо-востоке Приморья температура упала до — 12 градусов.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Холод#Снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика