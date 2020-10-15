Синоптики — про очень холодную ночь и снежную крупу в Приморье

Posted 15 октября 2020, 07:18
Published 15 октября 2020, 07:18
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
14 октября Приморье находилось под влиянием тропосферной ложбины из-за чего на погоду в крае влияла холодная воздушная масса.
В центральных районах региона прошли дожди со снегом и снежная крупа.
Температура в разных районах была от 4 до 11 градусов тепла, что до 4 градусов ниже среднесуточной нормы на эту дату.
Из-за этого ночной воздух выхолодился до 0… -7 градусов. Эта ночь стала самой холодной с начала октября. Положительная температура была только на побережье — до 2 градусов тепла.
Во Владивостоке день был солнечным, но прохладным. Максимальная температура повышалась до 11 градусов тепла. К утру стало холоднее, до + 1, а пригороде температура ушла ниже нуля.
Стоит отметить, что в прошлом году самая холодная ночь выпала на 13 октября — тогда температура опустилась до 9 градусов ниже нуля, а на северо-востоке Приморья температура упала до — 12 градусов.