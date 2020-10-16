Эксперт объяснил победу Тюмени в ¼ финала «Дебатла»

Posted 16 октября 2020, 13:00
Published 16 октября 2020, 13:00
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
В ней на дебаты вынесли вопрос «Высшее образование или навыки?»: участникам необходимо было аргументировать, так ли значимо обладание дипломом того или вуза само по себе или всему необходимому можно научиться самостоятельно. По сумме баллов Тюмень оказалась сильнее Оренбурга — 58 против 53.
По словам эксперта, ему импонировала позиция Тюмени, которая отстаивала приоритет академического образования, и не только потому, что он сам является сотрудником вуза.
«Оренбург был более эмоционален, более открыт, динамичен. Но если говорить про аргументацию, Тюмень полностью впереди. Касательно полемичности — обе стороны оценил бы одинаково», — отметил Виктор Виньков.
Арбитр отметил, что оренбуржцы были изначально в более непростой позиции — им, как студентам вуза, необходимо было отстоять точку зрения, что их форма образования менее значима.
Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Тюмень в следующем раунде будет бороться за выход в финал с победителем пары Белгород-Омск. В остальных играх четвертьфинала Казань встретится со Ставрополем, а Уфа поспорит со второй командой Волгограда.