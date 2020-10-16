Скандальным роликом из раздевалки в Приморье заинтересовалась прокуратура

Posted 16 октября 2020, 04:25
Published 16 октября 2020, 04:25
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
В ведомстве рассказали, что уже удалось установить личность героя видео — им оказался тренер боевых искусств для детей при общественной организации «Военно-патриотический спортивный клуб Приморского края «Ратник».
Прокуратура намерена проверить исполнение закона о защите несовершеннолетних, а также исполнение трудового законодательства руководством клуба.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметил представитель ведомства.
Также прокурор Большого Камня инициировал процессуальную проверку по данному факту.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье морпеха Дениса Краскина, которого ранее обвинили в педофилии, приговорили к 16 годам строгого режима и обязали выплатить 550 тысяч рублей семье ребёнка.