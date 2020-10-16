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Posted 16 октября 2020, 04:25

Published 16 октября 2020, 04:25

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Скандальным роликом из раздевалки в Приморье заинтересовалась прокуратура

Скандальным роликом из раздевалки в Приморье заинтересовалась прокуратура

16 октября 2020, 04:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Прокуратура
Межрайонная прокуратура Большого Камня проверяет в соцсетях информацию о том, что один из местных жителей, находясь в раздевалке спортклуба, якобы совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней.

В ведомстве рассказали, что уже удалось установить личность героя видео — им оказался тренер боевых искусств для детей при общественной организации «Военно-патриотический спортивный клуб Приморского края «Ратник».

Прокуратура намерена проверить исполнение закона о защите несовершеннолетних, а также исполнение трудового законодательства руководством клуба.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметил представитель ведомства.

Также прокурор Большого Камня инициировал процессуальную проверку по данному факту.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье морпеха Дениса Краскина, которого ранее обвинили в педофилии, приговорили к 16 годам строгого режима и обязали выплатить 550 тысяч рублей семье ребёнка.

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#Новости#Прокуратура
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