Примпогода: погода в Приморье на следующей неделе будет переменчивой

В начале следующей недели, в понедельник, 19 октября край накроет гребень антициклона с холодным континентальным воздухом. Осадков не ожидается, однако температура вновь понизится — от 2 до минус 5 градусов ночью и до плюс 15 днём. На побережье будет теплее.