vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября 2020, 00:57

Published 17 октября 2020, 00:57

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Примпогода: погода в Приморье на следующей неделе будет переменчивой

Примпогода: погода в Приморье на следующей неделе будет переменчивой

17 октября 2020, 00:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Погода в Приморском крае на следующей недели будет нестабильной и непостоянной. Специалисты Примпогоды сообщили, что синоптические процессы в регионе будут быстро меняться, что приведёт к сменам волн тепла и холода.

В начале следующей недели, в понедельник, 19 октября край накроет гребень антициклона с холодным континентальным воздухом. Осадков не ожидается, однако температура вновь понизится — от 2 до минус 5 градусов ночью и до плюс 15 днём. На побережье будет теплее.

20 октября, во вторник антициклон сместится в сторону Японского моря — в край придёт теплый морской воздух. При этом ночные температуры останутся прежними, а дневные повысятся на 1-4 градуса. Погода будет малооблачной.

В среду на территорию Приморья переместится тёплый сектор циклона, который движется из Благовещенска в Хабаровск. В регионе снова потеплеет. Температура ночью будет положительной, слабые морозы останутся на востоке края. Днём температура повысится до 20 градусов тепла. Вечером станет облачно, возможны небольшие дожди.

В четверг, 22 октября почти на всей территории края пройдут дожди, которые сменятся похолоданием.

Во Владивостоке, по словам синоптиков, будет солнечно до середины следующей недели. Ночью температура в приморской столице будет от 4 до 6 градусов тепла, днём столбики термометров повысятся до 16 градусов.

Во вторник потеплеет на 2 градуса, а в среду в город придёт облачность и сильный южный ветер. Температура ночью станет теплее — до 11 градусов выше нуля, а днём останется на уровне вторника — до 17 градусов.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Солнце#Ветер#Облачно
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика