Примпогода: погода в Приморье на следующей неделе будет переменчивой

Posted 17 октября 2020, 00:57
Published 17 октября 2020, 00:57
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
В начале следующей недели, в понедельник, 19 октября край накроет гребень антициклона с холодным континентальным воздухом. Осадков не ожидается, однако температура вновь понизится — от 2 до минус 5 градусов ночью и до плюс 15 днём. На побережье будет теплее.
20 октября, во вторник антициклон сместится в сторону Японского моря — в край придёт теплый морской воздух. При этом ночные температуры останутся прежними, а дневные повысятся на 1-4 градуса. Погода будет малооблачной.
В среду на территорию Приморья переместится тёплый сектор циклона, который движется из Благовещенска в Хабаровск. В регионе снова потеплеет. Температура ночью будет положительной, слабые морозы останутся на востоке края. Днём температура повысится до 20 градусов тепла. Вечером станет облачно, возможны небольшие дожди.
В четверг, 22 октября почти на всей территории края пройдут дожди, которые сменятся похолоданием.
Во Владивостоке, по словам синоптиков, будет солнечно до середины следующей недели. Ночью температура в приморской столице будет от 4 до 6 градусов тепла, днём столбики термометров повысятся до 16 градусов.
Во вторник потеплеет на 2 градуса, а в среду в город придёт облачность и сильный южный ветер. Температура ночью станет теплее — до 11 градусов выше нуля, а днём останется на уровне вторника — до 17 градусов.