Гороскоп на 19 октября: Раки обижаются, а Девы наслаждаются успехами

Posted 18 октября 2020, 07:30
Published 18 октября 2020, 07:30
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
ОВНЫ зарекомендовали себя как работники, неистощимые на идеи. Ваше окружение, как всегда, возлагает на вас большие надежды. День великолепен для путешествий, завязывания знакомств, активной переписки.
Наиболее предприимчивые ТЕЛЬЦЫ задумаются о новом источнике дохода. Хорошее время для обновления гардероба. Есть, правда, риск пойти на поводу у общественного мнения: руководствуйтесь своим вкусом и интересами!
У БЛИЗНЕЦОВ возможна встреча с необычным человеком и развитие странных отношений. Не позволяйте собой манипулировать, не поддавайтесь на провокации. Хорошо смотреть на текущую воду и пламя свечи.
В личной жизни РАКОВ могут возникнуть непонимание и обиды. Постарайтесь не иметь сегодня дела с неприятными, подавляющими личностями. Прекрасное время для самопознания, продвижения оригинальных идей.
Успех ЛЬВОВ зависит от их способности выражать свои мысли. Удачно, скорее всего, сложится разговор с влиятельными людьми. При желании и должном настрое вы сможете руководить ходом деловых переговоров и бесед личного характера.
ДЕВЫ, чем дольше вы наслаждаетесь своими успехами, тем меньше у вас остается сил для покорения новых вершин. Так что не останавливайтесь на достигнутом! Хороший день для представителей творческих профессий.
У ВЕСОВ активизируются способности лидера. Может появиться тяга к перемене мест, желание жить по свободному графику, ни от кого не завися. Верьте в собственные силы — вы сейчас можете всё!
Стремление СКОРПИОНОВ самоутвердиться войдет в противоречие с желанием провести этот день без приключений. Взаимопонимание и поддержку подарит любимый человек. Вероятно получение известия от дальних родственников.
Получить от жизни как можно больше захочется сегодня СТРЕЛЬЦАМ. Могут появиться трудности в контактах — лучше сузить пока круг общения, больше делать, чем говорить. Возрастает творческая интуиция, возможны впечатляющие достижения в искусстве.
КОЗЕРОГИ достигнут взаимопонимания с коллегами, если проявят мягкость и терпение. Покупки и приобретения будут удачными. Не забывайте, что для восстановления физических и психических сил необходим достаточный сон.
У ВОДОЛЕЕВ период переоценки ценностей и своих возможностей. Поездка принесет успех и множество новых контактов. Проблемы могут доставить люди, старшие по чину или возрасту.
Усиливается способность РЫБ комбинировать элементы старых знаний, создавая при этом нечто совершенно новое. События в семье потребуют вашего активного участия. Придется поднапрячься, чтобы везде успеть, добиться желаемого.