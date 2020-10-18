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Posted 18 октября 2020, 07:30

Published 18 октября 2020, 07:30

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Гороскоп на 19 октября: Раки обижаются, а Девы наслаждаются успехами

18 октября 2020, 07:30
«Восток-Медиа» публикует ежедневный гороскоп от популярного приморского салона «Мандрагора»

ОВНЫ зарекомендовали себя как работники, неистощимые на идеи. Ваше окружение, как всегда, возлагает на вас большие надежды. День великолепен для путешествий, завязывания знакомств, активной переписки.

Наиболее предприимчивые ТЕЛЬЦЫ задумаются о новом источнике дохода. Хорошее время для обновления гардероба. Есть, правда, риск пойти на поводу у общественного мнения: руководствуйтесь своим вкусом и интересами!

У БЛИЗНЕЦОВ возможна встреча с необычным человеком и развитие странных отношений. Не позволяйте собой манипулировать, не поддавайтесь на провокации. Хорошо смотреть на текущую воду и пламя свечи.

В личной жизни РАКОВ могут возникнуть непонимание и обиды. Постарайтесь не иметь сегодня дела с неприятными, подавляющими личностями. Прекрасное время для самопознания, продвижения оригинальных идей.

Успех ЛЬВОВ зависит от их способности выражать свои мысли. Удачно, скорее всего, сложится разговор с влиятельными людьми. При желании и должном настрое вы сможете руководить ходом деловых переговоров и бесед личного характера.

ДЕВЫ, чем дольше вы наслаждаетесь своими успехами, тем меньше у вас остается сил для покорения новых вершин. Так что не останавливайтесь на достигнутом! Хороший день для представителей творческих профессий.

У ВЕСОВ активизируются способности лидера. Может появиться тяга к перемене мест, желание жить по свободному графику, ни от кого не завися. Верьте в собственные силы — вы сейчас можете всё!

Стремление СКОРПИОНОВ самоутвердиться войдет в противоречие с желанием провести этот день без приключений. Взаимопонимание и поддержку подарит любимый человек. Вероятно получение известия от дальних родственников.

Получить от жизни как можно больше захочется сегодня СТРЕЛЬЦАМ. Могут появиться трудности в контактах — лучше сузить пока круг общения, больше делать, чем говорить. Возрастает творческая интуиция, возможны впечатляющие достижения в искусстве.

КОЗЕРОГИ достигнут взаимопонимания с коллегами, если проявят мягкость и терпение. Покупки и приобретения будут удачными. Не забывайте, что для восстановления физических и психических сил необходим достаточный сон.

У ВОДОЛЕЕВ период переоценки ценностей и своих возможностей. Поездка принесет успех и множество новых контактов. Проблемы могут доставить люди, старшие по чину или возрасту.

Усиливается способность РЫБ комбинировать элементы старых знаний, создавая при этом нечто совершенно новое. События в семье потребуют вашего активного участия. Придется поднапрячься, чтобы везде успеть, добиться желаемого.

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