Медкарты в Приморье наконец-то станут цифровыми

Цифровой формат ведения истории болезни, оформления анализов, выписок и других медицинских бумаг сэкономит время обслуживания пациентов и облегчит поиск нужной информации — данные по каждому гражданину будут храниться в общей базе. Важно, что многие медорганизации будут иметь доступ к этой базе, так что пациенту не придётся каждый раз заново рассказывать о своих болезнях, получая направление от одного врача к другому.