vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября 2020, 07:40

Published 18 октября 2020, 07:40

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Тематическое фото

Медкарты в Приморье наконец-то станут цифровыми

18 октября 2020, 07:40
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Медицина
Врачи в поликлиниках Приморья будут избавлены от бумажной работы вместе с приходом в регион единого цифрового контура национального проекта «Здравоохранение». Электронный документооборот охватит 71 бюджетную медорганизацию.

Сотрудники регионального минздрава сообщили, что в 290 подразделениях системы государственного здравоохранения и в 223 фельдшерско-акушерских пунктах обновят информационную инфраструктуру: на это будет направлено 515,7 миллиона рублей из федерального бюджета и 119,6 миллиона из регионального в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Одной из первых в проект цифровизации включилась Находкинская городская больница, куда уже поступают закупленные компьютеры и техника. В новых условиях смогут работать 620 сотрудников больницы.

Цифровой формат ведения истории болезни, оформления анализов, выписок и других медицинских бумаг сэкономит время обслуживания пациентов и облегчит поиск нужной информации — данные по каждому гражданину будут храниться в общей базе. Важно, что многие медорганизации будут иметь доступ к этой базе, так что пациенту не придётся каждый раз заново рассказывать о своих болезнях, получая направление от одного врача к другому.

Материалы по теме
Вендинг в помощь: врачи Приморья будут получать средства защиты автоматическиДополнительные выплаты стимулируют приморских врачей выявлять рак на ранних стадияхПриморские врачи в свинцовой защите весом 12 кг провели уникальную операцию на сердце
#Новости#Общество#Компьютерная грамотность#Медицина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика