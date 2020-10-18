Медкарты в Приморье наконец-то станут цифровыми

Posted 18 октября 2020, 07:40
Published 18 октября 2020, 07:40
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Сотрудники регионального минздрава сообщили, что в 290 подразделениях системы государственного здравоохранения и в 223 фельдшерско-акушерских пунктах обновят информационную инфраструктуру: на это будет направлено 515,7 миллиона рублей из федерального бюджета и 119,6 миллиона из регионального в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.
Одной из первых в проект цифровизации включилась Находкинская городская больница, куда уже поступают закупленные компьютеры и техника. В новых условиях смогут работать 620 сотрудников больницы.
Цифровой формат ведения истории болезни, оформления анализов, выписок и других медицинских бумаг сэкономит время обслуживания пациентов и облегчит поиск нужной информации — данные по каждому гражданину будут храниться в общей базе. Важно, что многие медорганизации будут иметь доступ к этой базе, так что пациенту не придётся каждый раз заново рассказывать о своих болезнях, получая направление от одного врача к другому.