Борис Кубай — про дожди с грозами, снег и похолодание

А вот следующие три дня — с 22 по 24 октября — ожидается прохождение барической ложбины. Ожидаются небольшие осадки, даже грозы, ближе к выходным — снег (правда, лишь в северных и центральных территориях края). Ко всему прочему придёт похолодание.