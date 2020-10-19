Борис Кубай — про дожди с грозами, снег и похолодание

Posted 19 октября 2020, 10:17
Published 19 октября 2020, 10:17
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В последнем интервью «Примпогоде» Борис Викторович отметил, что в крае наблюдается смена тропосферного барического гребня и барической ложбины. Гребень выносит на Приморье тёплую воздушную массу, а ложбина — обеспечивает поступление холодного воздуха с севера и благоприятствует образованию облаков и осадков.
Так, с 19 по 21 октября в крае, по словам Кубая, будет господствовать барический гребень. Соответственно и температура воздуха будет довольно высокой (до +15… +18 градусов).
А вот следующие три дня — с 22 по 24 октября — ожидается прохождение барической ложбины. Ожидаются небольшие осадки, даже грозы, ближе к выходным — снег (правда, лишь в северных и центральных территориях края). Ко всему прочему придёт похолодание.
«С учетом свежего ветра будет довольно стыло», — уточнил главный синоптик края.
А вот к 25 октября распогодится благодаря приближение барического гребня. Снова потеплеет.