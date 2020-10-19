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Posted 19 октября 2020, 10:17

Published 19 октября 2020, 10:17

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Борис Кубай — про дожди с грозами, снег и похолодание

19 октября 2020, 10:17
Сюжет
Погода
Начальник Примгидромета Борис Кубай объяснил, почему в Приморье наблюдаются так называемые температурные качели, а также рассказал, когда в крае похолодает.

В последнем интервью «Примпогоде» Борис Викторович отметил, что в крае наблюдается смена тропосферного барического гребня и барической ложбины. Гребень выносит на Приморье тёплую воздушную массу, а ложбина — обеспечивает поступление холодного воздуха с севера и благоприятствует образованию облаков и осадков.

Так, с 19 по 21 октября в крае, по словам Кубая, будет господствовать барический гребень. Соответственно и температура воздуха будет довольно высокой (до +15… +18 градусов).

А вот следующие три дня — с 22 по 24 октября — ожидается прохождение барической ложбины. Ожидаются небольшие осадки, даже грозы, ближе к выходным — снег (правда, лишь в северных и центральных территориях края). Ко всему прочему придёт похолодание.

«С учетом свежего ветра будет довольно стыло», — уточнил главный синоптик края.

А вот к 25 октября распогодится благодаря приближение барического гребня. Снова потеплеет.

#Новости#Общество#Погода#Борис Кубай
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