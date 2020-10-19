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Posted 19 октября 2020, 13:59

Published 19 октября 2020, 13:59

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Картина дня в Приморье: 115 заболевших, штраф за нарушение режима и тварь в детсаду

19 октября 2020, 13:59
Самые интересные события понедельника – в обзоре «Восток-Медиа»

Коронавирусный антирекорд

В Приморье за сутки подтвердили 115 новых случаев коронавируса. Это — максимальное число заболевших за сутки с начала пандемии. Всего в регионе на сегодняшний день зафиксировано 13 443 случая заболевания. Кроме того, ещё трое человек скончалось от коронавируса. Итого смертность от ковида в регионе составила 134 человека. В то же время 78 человек выздоровело и выписано из больниц. Всего с заболеванием справилось 11 306 приморцев.

Змея в детском саду

Очередная змея, решившая погреться на солнышке в черте города, напугала приморцев. На этот раз ползучий гад был замечен прямо на территории детского сада в районе автобазы в Артёме. Приморцы по-разному отреагировали на случившееся. Некоторые узнали в змее безобидного амурского полоза и заверили, что змея не опасна.

Штраф за отсутствие маски

Ещё 25 протоколов за нарушение масочного режима было составлено в понедельник, 19 октября, во Владивостоке. В понедельник проверяющие осмотрели автобусы, трамваи и магазины в районе площади Луговой. С нарушителями масочного режима члены административной комиссии проводили разъяснительные беседы. Большинство пассажиров и покупателей, оказавшихся без средств защиты, исправлялись и надевали маску. На тех же, кто отказывался это делать, составляли протоколы. Нарушителям требований режима повышенной готовности грозят существенные штрафы.

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