Картина дня в Приморье: 115 заболевших, штраф за нарушение режима и тварь в детсаду

В Приморье за сутки подтвердили 115 новых случаев коронавируса. Это — максимальное число заболевших за сутки с начала пандемии. Всего в регионе на сегодняшний день зафиксировано 13 443 случая заболевания. Кроме того, ещё трое человек скончалось от коронавируса. Итого смертность от ковида в регионе составила 134 человека. В то же время 78 человек выздоровело и выписано из больниц. Всего с заболеванием справилось 11 306 приморцев.