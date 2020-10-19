Назван виновник массовой гибели морских обитателей на Камчатке

Солодов уверен, что гидробионты погибли из-за «красных приливов», которых стало много в прибрежных водах. Ученые до сих пор не могут объяснить это явление, поскольку не сталкивались с ним в таких масштабах. Тем не менее, в некоторых заливах Камчатки иногда происходит нечто подобное. Об этом пишет russian.rt.com.