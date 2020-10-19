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Posted 19 октября 2020, 16:21

Published 19 октября 2020, 16:21

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Назван виновник массовой гибели морских обитателей на Камчатке

19 октября 2020, 16:21
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что причиной массовой гибели обитателей морских глубин у побережья полуострова стали водоросли под названием «красные приливы».

Солодов уверен, что гидробионты погибли из-за «красных приливов», которых стало много в прибрежных водах. Ученые до сих пор не могут объяснить это явление, поскольку не сталкивались с ним в таких масштабах. Тем не менее, в некоторых заливах Камчатки иногда происходит нечто подобное. Об этом пишет russian.rt.com.

По словам губернатора, аналогичные инциденты происходят во всем мире. В 1970-х годах «красные приливы» приводили к гибели людей, которые употребляли морепродукты, отравленные этими водорослями. Однако в этот раз уровень токсичности не такой сильный. Почему «красный прилив» произошел у берегов Камчатки именно сейчас — неизвестно.

Ученые связывают данный инцидент с изменениями климата и вредом, который человек наносит океану.

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