Назван виновник массовой гибели морских обитателей на Камчатке

Posted 19 октября 2020, 16:21
Published 19 октября 2020, 16:21
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Солодов уверен, что гидробионты погибли из-за «красных приливов», которых стало много в прибрежных водах. Ученые до сих пор не могут объяснить это явление, поскольку не сталкивались с ним в таких масштабах. Тем не менее, в некоторых заливах Камчатки иногда происходит нечто подобное. Об этом пишет russian.rt.com.
По словам губернатора, аналогичные инциденты происходят во всем мире. В 1970-х годах «красные приливы» приводили к гибели людей, которые употребляли морепродукты, отравленные этими водорослями. Однако в этот раз уровень токсичности не такой сильный. Почему «красный прилив» произошел у берегов Камчатки именно сейчас — неизвестно.
Ученые связывают данный инцидент с изменениями климата и вредом, который человек наносит океану.