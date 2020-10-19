Обнаружена пена: по факту массовой гибели рыбы в Приморье началось расследование

Posted 18 октября 2020, 23:26
Published 18 октября 2020, 23:26
Modified 1 сентября 2022, 04:01
Updated 1 сентября 2022, 04:01
В городском паблике artemokrug пишут о том, что для установления места гибели рыбы на указанное очевидцами место выехали представители отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа и сотрудники местного управления.
Специалисты отметили, что на месте обнаружили пену — факт мора подтвердился. В понедельник собранные материалы по данному делу эксперты направят в Росрыболовство и Росприроднадзор.
Погибшую рыбу специалисты направили на экспертизу. В ходе административного расследования планируют установить лиц, причастных к массовой гибели жильцов водоёма. Их привлекут к ответственности.
Напомним, что о массовой гибели рыбы в реке Артёмовка 16 октября сообщили очевидцы.