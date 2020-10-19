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Posted 18 октября 2020, 23:26

Published 18 октября 2020, 23:26

Modified 1 сентября 2022, 04:01

Updated 1 сентября 2022, 04:01

Обнаружена пена: по факту массовой гибели рыбы в Приморье началось расследование

18 октября 2020, 23:26
Сюжет
Происшествие
По факту мора рыбы в реке Артёмовке начали административное расследование. О том, что рыба массово погибла, стало известно из социальных сетей.

В городском паблике artemokrug пишут о том, что для установления места гибели рыбы на указанное очевидцами место выехали представители отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа и сотрудники местного управления.

Специалисты отметили, что на месте обнаружили пену — факт мора подтвердился. В понедельник собранные материалы по данному делу эксперты направят в Росрыболовство и Росприроднадзор.

Погибшую рыбу специалисты направили на экспертизу. В ходе административного расследования планируют установить лиц, причастных к массовой гибели жильцов водоёма. Их привлекут к ответственности.

Напомним, что о массовой гибели рыбы в реке Артёмовка 16 октября сообщили очевидцы.

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#Новости#Происшествие#Рыба
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