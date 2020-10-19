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Posted 19 октября 2020, 16:30

Published 19 октября 2020, 16:30

Modified 1 сентября 2022, 02:49

Updated 1 сентября 2022, 02:49

В Тюменской области произошло несколько аварий

19 октября 2020, 16:30
Сюжет
Происшествие
За минувшие сутки в Тюменской области произошло несколько ДТП, причинами которых стали неблагоприятные погодные условия и обледенение дорог.

Одна из аварий случилась в Тобольском районе на мосту через Иртыш. Грузовой автомобиль занесло, он врезался в металлическое дорожное ограждение и перевернулся. 53-летний водитель был доставлен в больницу с травмами. Об этом пишет megatyumen.ru.

Также на трассе между Тюменью и Ханты-Мансийском водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом потерял управление над транспортным средством, выехал на «встречку» и врезался в Hyundai. В аварии пострадала 70-летняя пассажирка легковушки.

#Новости#Происшествие
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