В Тюменской области произошло несколько аварий

Одна из аварий случилась в Тобольском районе на мосту через Иртыш. Грузовой автомобиль занесло, он врезался в металлическое дорожное ограждение и перевернулся. 53-летний водитель был доставлен в больницу с травмами. Об этом пишет megatyumen.ru.