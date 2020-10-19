В Тюменской области произошло несколько аварий

Posted 19 октября 2020, 16:30
Published 19 октября 2020, 16:30
Modified 1 сентября 2022, 02:49
Updated 1 сентября 2022, 02:49
Одна из аварий случилась в Тобольском районе на мосту через Иртыш. Грузовой автомобиль занесло, он врезался в металлическое дорожное ограждение и перевернулся. 53-летний водитель был доставлен в больницу с травмами. Об этом пишет megatyumen.ru.
Также на трассе между Тюменью и Ханты-Мансийском водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом потерял управление над транспортным средством, выехал на «встречку» и врезался в Hyundai. В аварии пострадала 70-летняя пассажирка легковушки.