Коррупционный скандал разразился в газовой отрасли Приморья

Posted 20 октября 2020, 07:45
Published 20 октября 2020, 07:45
Modified 1 сентября 2022, 04:02
Updated 1 сентября 2022, 04:02
Согласно опубликованной информации, в 2019 году неназванный предприниматель обратился в АО «Приморский газ» для установки автономной котельной в городе Артёме. Официально предприниматель получил отказ, неофициально — предложение от заместителя генерального директора по капитальному строительству о проведении работ «своими силами».
Вознаграждение за решение строительного вопроса предполагало передачу 800 000 рублей руководителям компании. Деньги передавались разными траншами нескольких лет. Правда, получатели денег не знали, что весь процесс их незаконного обогащения находился под контролем силовиков.
В сентябре 2020 года все необходимые работы были завершены и документация на ввод котельной в эксплуатацию была сдана сотрудниками АО «Приморский газ» в Ростехнадзор. В настоящее время руководители компании задержаны, с ними проводятся следственные действия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники полиции закончили расследовать уголовное дело, возбужденное по факту дачи взятки в Лесозаводске. Мужчина пытался «полюбовно» договориться с сотрудником ДПС. Он был нетрезв и предлагал инспектору три тысячи рублей за то, чтобы тот «отпустил» его восвояси.
Отметим, что пять лет назад в Приморском крае было создано особое подразделение исполнительной власти — департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Заместитель директора департамента Валерий Исаченко ранее рассказывал, какие задачи стоят перед ним и его коллегами, и сложно ли их решать.
Он отмечал, что главная задача департамента — формирование у чиновников нетерпимого отношения к коррупционному поведению, профилактика в органах исполнительной власти коррупционных правонарушений, куда входит и устранение причин, способствующих коррупции. Департамент следит за соблюдением антикоррупционных стандартов, осуществляет контроль за чиновниками. Но департамент не ведёт оперативно-розыскную работу и не имеет полномочий на возбуждение уголовных дел, это прерогатива прокуратуры и правоохранительных органов. Работа специалистов среди чиновников менее заметна, чем работа правоохранителей, но она выстраивается в тесном взаимодействии с органами прокуратуры и следствия.
Отметим, что формирование неприязненного отношения к коррупционным преступлениям является приоритетом государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027 годы.