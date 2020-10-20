Налоговую льготу для занимающихся спортом и фитнесом планируют ввести в России

Posted 20 октября 2020, 07:45
Published 20 октября 2020, 07:45
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Список трат, с которых россияне могут получить налоговый вычет, уже в ближайшее время может пополниться оплатой занятий в фитнес-центрах и спортивных секциях. По информации «КП», в аппарате правительства уже согласованы все нюансы этой инициативы и в ближайшее время в Госдуму будет внесен готовый законопроект.
«Законопроектом предлагается дополнить состав социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)... Его принятие и реализация будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан», - говорится в материалах, подготовленных к заседанию комиссии по законопроектной деятельности Госдумы, который имеется в распоряжении издания.
Если законопроект получит одобрение, россияне, ведущие здоровый образ жизни, смогут возвращать 13 процентов от затрат на занятия спортом и фитнесом, в том числе на оплату детских секций.
«Вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период, в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами», - поясняется в документе.
Напомним, что в настоящее время аналогичная льгота по подоходному налогу действует при оплате обучения, лечения, расходов на благотворительные цели и пенсионные накопления.