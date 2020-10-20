Налоговую льготу для занимающихся спортом и фитнесом планируют ввести в России

Список трат, с которых россияне могут получить налоговый вычет, уже в ближайшее время может пополниться оплатой занятий в фитнес-центрах и спортивных секциях. По информации «КП», в аппарате правительства уже согласованы все нюансы этой инициативы и в ближайшее время в Госдуму будет внесен готовый законопроект.