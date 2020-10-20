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Posted 20 октября 2020, 07:45

Published 20 октября 2020, 07:45

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Налоговую льготу для занимающихся спортом и фитнесом планируют ввести в России

20 октября 2020, 07:45
Сюжет
Спорт
Россиянам, оплачивающим занятия спортом и фитнесом, может быть предоставлен налоговый вычет. Такой законопроект, по сообщению «Комсомольской правды», готовит федеральное правительство.

Список трат, с которых россияне могут получить налоговый вычет, уже в ближайшее время может пополниться оплатой занятий в фитнес-центрах и спортивных секциях. По информации «КП», в аппарате правительства уже согласованы все нюансы этой инициативы и в ближайшее время в Госдуму будет внесен готовый законопроект.

«Законопроектом предлагается дополнить состав социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)... Его принятие и реализация будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан», - говорится в материалах, подготовленных к заседанию комиссии по законопроектной деятельности Госдумы, который имеется в распоряжении издания.

Если законопроект получит одобрение, россияне, ведущие здоровый образ жизни, смогут возвращать 13 процентов от затрат на занятия спортом и фитнесом, в том числе на оплату детских секций.

«Вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период, в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами», - поясняется в документе.

Напомним, что в настоящее время аналогичная льгота по подоходному налогу действует при оплате обучения, лечения, расходов на благотворительные цели и пенсионные накопления.

#Новости#Общество#Спорт#Россия#Налоговые льготы#Фитнесс-клуб
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