Самолет сел на воду: жителей Владивостока потрясло необычное зрелище

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В социальных сетях Приморья повсюду распространилась информация о том, что в районе Второй Речки на воду сел самолет. По сообщениям очевидцев, воздушный транспорт спланировал посадку над акваторией, а позже сел прямо на воду.

В комментариях в пабликах посыпались сообщения о том, что это за самолёт и отчего он совершил такую необычную посадку. «По всей видимости, это многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС, который может садиться и взлетать с воды»; «Да, очень зрелищно, прямо-таки пугающе»; «А рыба потом не передохнет?»; «Ну я так и подумал, что учения идут у них, наверное»; «Летал такой же по зиме, мимо нашего дома. Очень огромная машина, а звук просто пугает!»; «Страшно! Но это учения ведь?». Кстати, в пресс-службе МЧС корреспонденту «Восток-Медиа» подтвердили, что на видео и фото — учения авиации МЧС. Материалы по теме Новый аэродром малой авиации сделает нацпарк «Бикин» доступнее Более 30 тысяч приморцев воспользовались услугами приморской авиации Морская авиация начнёт тренировки к параду Победы над Владивостоком в конце апреля