Самолет сел на воду: жителей Владивостока потрясло необычное зрелище

Posted 20 октября 2020, 07:55
Published 20 октября 2020, 07:55
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
В комментариях в пабликах посыпались сообщения о том, что это за самолёт и отчего он совершил такую необычную посадку.
«По всей видимости, это многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС, который может садиться и взлетать с воды»;
«Да, очень зрелищно, прямо-таки пугающе»;
«А рыба потом не передохнет?»;
«Ну я так и подумал, что учения идут у них, наверное»;
«Летал такой же по зиме, мимо нашего дома. Очень огромная машина, а звук просто пугает!»;
«Страшно! Но это учения ведь?».
Кстати, в пресс-службе МЧС корреспонденту «Восток-Медиа» подтвердили, что на видео и фото — учения авиации МЧС.