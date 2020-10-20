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Posted 20 октября 2020, 07:55

Published 20 октября 2020, 07:55

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Самолет сел на воду: жителей Владивостока потрясло необычное зрелище

20 октября 2020, 07:55
Сюжет
Самолет
В социальных сетях Приморья повсюду распространилась информация о том, что в районе Второй Речки на воду сел самолет. По сообщениям очевидцев, воздушный транспорт спланировал посадку над акваторией, а позже сел прямо на воду.

В комментариях в пабликах посыпались сообщения о том, что это за самолёт и отчего он совершил такую необычную посадку.

«По всей видимости, это многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС, который может садиться и взлетать с воды»;

«Да, очень зрелищно, прямо-таки пугающе»;

«А рыба потом не передохнет?»;

«Ну я так и подумал, что учения идут у них, наверное»;

«Летал такой же по зиме, мимо нашего дома. Очень огромная машина, а звук просто пугает!»;

«Страшно! Но это учения ведь?».

Кстати, в пресс-службе МЧС корреспонденту «Восток-Медиа» подтвердили, что на видео и фото — учения авиации МЧС.

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#Новости#Общество#Владивосток#Самолет
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