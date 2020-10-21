Газовики провели субботник в уссурийском дендрарии

«Мы всё время сюда приезжаем. И весной, и осенью — сажаем деревья, чистим лес. Помогаем лесному хозяйству дендрария убирать вот эти дорожки, пилим старые деревья. Объявляют о новой акции, и кто хочет — работает. Все с удовольствием едут, ведь тут такой воздух, где ещё такой взять. Этот дендрарий считается старейшим в России, люди мечтают сюда попасть. Только положительные эмоции в общем», — рассказали участницы экологической акции Ирина Гончаренко и Светлана Бирюкова.