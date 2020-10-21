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Posted 21 октября 2020, 02:41

Published 21 октября 2020, 02:41

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Газовики провели субботник в уссурийском дендрарии

21 октября 2020, 02:41
Экологическую акцию провели сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск» в дендрарии ДВО РАН в посёлке Горнотаёжном Уссурийского городского округа.

Эти акции уже стали традицией для газовиков. С 2018 года субботники в дендрарии проводится по два раза в год — осенью и весной. Место, где высаживаются растения, получило название — аллея газовиков.

«В первый год мы высадили 200 пихт, взятых из охранной зоны магистрального газопровода. 25 метров с одной полосы, 25 метров — с другой, наши ребята выкопали и высадили здесь. Каждый год мы проводим работы по благоустройству этой аллеи, по её расширению. Протяжённость аллеи — примерно 2 километра», — рассказала представитель Приморского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Марина Шестакова.

В этот раз дел было много — из-за пандемии коронавируса провести акцию весной не удалось. Поэтому работать пришлось «за двоих». Но это, по словам газовиков, — это не беда. Ежегодно десятки человек приходят на экологическую акцию, чтобы помочь лесу и подышать свежим воздухом, совмещая приятное с полезным.

«Мы всё время сюда приезжаем. И весной, и осенью — сажаем деревья, чистим лес. Помогаем лесному хозяйству дендрария убирать вот эти дорожки, пилим старые деревья. Объявляют о новой акции, и кто хочет — работает. Все с удовольствием едут, ведь тут такой воздух, где ещё такой взять. Этот дендрарий считается старейшим в России, люди мечтают сюда попасть. Только положительные эмоции в общем», — рассказали участницы экологической акции Ирина Гончаренко и Светлана Бирюкова.

Экологическая акция занимает около 3-4 часов. Мужчины берут триммеры, лопаты — расчищают территорию, выкапывают лунки для саженцев. Женщины садят деревья, поливают их, убирают оставшиеся ветки. Весь мусор складывается в специальных местах, сотрудники дендрария приезжают на машинах, забирают его и отвозят на утилизацию.

Работают активисты под чутким руководством эколога компании, инженера охраны окружающей среды Ларисы Титковой.

«Мы сейчас осмотрели территорию — погибли ёлочки. Если внизу (холма) ещё нормально, то здесь скальный грунт — много вымерзло. В осадочной почве они лучше прижились. Будем весной досаживать. Не сразу всё, но досаживать надо и будет хорошая аллея», — отметила специалист.

Основная часть благоустройства в этот раз велась на поляне, на вершине самой высокой точки дендрария. Территорию очистили от сухостоя и в перспективе здесь могут высадить редкие краснокнижные растения. Под такие же нужды специалисты «Газпрома» уже подготовили другой участок площадью 2 гектара.

Но кроме уборки и высадки зелёных насаждений активисты устанавливают на территории лавочки, скамейки, скворечники и кормушки для птиц и животных. У сотрудников даже появился специальный конкурс «Кормушка, птица, ешь» — участникам необходимо установить, как можно больше скворечников на территории.

Такая работа полезна не только животным и растениям, но и людям — сотрудники дендрария отмечают, что подобные акции дают огромный плюс в работе по сохранению окружающей среды и помогают штатным специалистам в их непростом деле.

«Был последний ураган, повалило старые деревья, дорожки засыпало сухостоем и мусором. И 3-4 человека наши убирали бы это долго, а так 20 человек работает. Это эффективная помощь», — рассказал инженер отдела интродукции древесных растений ДВО РАН Николай Берестенко.

Поддержка экологических проектов, сохранение природы России — один из основных принципов деятельности ПАО «Газпром». Сотрудники регулярно поддерживают экологические акции.

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», которое работает в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Компания участвует в реализации Восточной газовой программы, нацеленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке новых центров газодобычи, единой системы транспортировки газа, обеспечение газификации регионов Востока РФ и организацию канала экспорта газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В ходе реализации ВГП сетевой природный газ пришел во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, другие города и населенные пункты Дальнего Востока. В 2011 г. введена в эксплуатацию газотранспортная система «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», проходящая по территории Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. Протяженность трассы — более 1800 км. Это первая на Востоке России межрегиональная газотранспортная система.

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