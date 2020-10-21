«Счет идет на миллионы»: в крае продолжается санитарная обработка социальных объектов

Подобные мероприятия проводятся не только во Владивостоке — столице края и крупных городах, но и во всем Приморье. Только за минувшие сутки продезинфицировали более 19 тысяч квадратных метров, из них более 6,5 тысячи в Черниговском районе, 3 тысячи — в Дальнереченском районе, 2,5 тысячи — в Дальнегорске. Также обработаны объекты массового пребывания людей в Хорольском округе, Хасанском, Красноармейском, Кировском и Ольгинском районах. Главная цель — предотвращение распространения коронавирусной инфекции.