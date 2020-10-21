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Posted 21 октября 2020, 04:53

Published 21 октября 2020, 04:53

Modified 1 сентября 2022, 02:53

Updated 1 сентября 2022, 02:53

«Счет идет на миллионы»: в крае продолжается санитарная обработка социальных объектов

«Счет идет на миллионы»: в крае продолжается санитарная обработка социальных объектов

21 октября 2020, 04:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Специалисты ГО и ЧС ежедневно проводят санитарную и дезинфицирующую обработку социальных объектов и общественных пространств по всему Приморью.

На данный момент, как сообщили в ведомстве, обработано более 2,6 миллиона квадратных метров. Для сравнения — это в 105 раз больше, чем Красная площадь.

Подобные мероприятия проводятся не только во Владивостоке — столице края и крупных городах, но и во всем Приморье. Только за минувшие сутки продезинфицировали более 19 тысяч квадратных метров, из них более 6,5 тысячи в Черниговском районе, 3 тысячи — в Дальнереченском районе, 2,5 тысячи — в Дальнегорске. Также обработаны объекты массового пребывания людей в Хорольском округе, Хасанском, Красноармейском, Кировском и Ольгинском районах. Главная цель — предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Всего для проведения санитарной обработки задействовано 5803 человека и 1821 единица техники краевых пожарных подразделений.

Мероприятия по дезинфекции продолжают проводиться в рамках режима повышенной готовности. Но соблюдать его и принимать все меры для противодействия коронавирусу должны не только специалисты служб жизнеобеспечения, но и все приморцы. Необходимо выполнять элементарные санитарно-гигиенические правила носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

Напомним статистику: по данным территориального управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости коронавирусом в крае продолжает расти, во вторник было зафиксировано максимальное количество погибших за один день — четыре человека. Всего от опасной болезни в крае пострадали 13688 человек, 138 пациентов не справились с COVID-19.

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#Новости#Общество#COVID-19
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