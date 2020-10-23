Касается всех, у кого есть дача: принято важное решение

Новый законопроект, в свою очередь, продлевает действие амнистии на пять лет. Права на дом можно будет оформить при наличии права на земельный участок. Основанием для этого служит техплан и декларация владельца постройки. Все документы можно подать в органы регистрации прав самостоятельно — делать это должен также правообладатель участка. Также предлагается продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, которое было начато до 4 августа 2018 года.