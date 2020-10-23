Касается всех, у кого есть дача: принято важное решение

Posted 22 октября 2020, 23:34
Published 22 октября 2020, 23:34
Modified 1 сентября 2022, 04:02
Updated 1 сентября 2022, 04:02
Как пишет ТАСС, инициаторами продления упрощённого порядка стали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов.
На сегодняшний день действие упрощенного порядка оформления прав граждан на садовые и жилые дома на дачных участках заканчивается 1 марта 2021 года. После этого срока владельцы дачных участков должны использовать другой порядок, который подразумевает уведомление уполномоченного органа местного самоуправления о том, что дом начали и закончили строить дом. После этого согласуются параметры постройки, а документы направляют в Росреестр.
Отмечается, что 1 марта 2019 начался переходный период — для россиян, которые начали строить дома до 4 августа 2018 года. Они могут подать документы в ходе строительства, а разрешение на его начало и ввод дома в эксплуатацию им не нужен. Однако, после 1 марта 2021 года провести такую процедуру можно будет только через суд. После этого срока положение дачной амнистии прекращается.
Новый законопроект, в свою очередь, продлевает действие амнистии на пять лет. Права на дом можно будет оформить при наличии права на земельный участок. Основанием для этого служит техплан и декларация владельца постройки. Все документы можно подать в органы регистрации прав самостоятельно — делать это должен также правообладатель участка. Также предлагается продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, которое было начато до 4 августа 2018 года.
Отметим, что дачная амнистия действует почти 14 лет. За это время россияне в упрощённом порядке оформили права на более, чем 13 млн объектов недвижимости. Из них земельные участки, дома, бани, гаражи, дачи.