«Мама, я пошел»: родителям в Приморье рекомендуют не заходить в школы и сады

Губернатор рекомендовал главам муниципалитетов проследить, чтобы родители не заходили вместе с детьми в образовательные учреждения. Он подчеркнул, что мамы и папы могут не знать, что заражены. Общаясь с другими людьми, в том числе работниками школ и детсадов, они будут способствовать распространению COVID-19.