«Мама, я пошел»: родителям в Приморье рекомендуют не заходить в школы и сады

Posted 23 октября 2020, 04:50
Published 23 октября 2020, 04:50
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Как вариант – ребенка на входе может встречать воспитатель или классный руководитель. Но мамам, папам и бабушкам с прочими родственниками в здание входить не нужно.
Подобные рекомендации были даны сегодня губернатором Приморья Олегом Кожемяко на очередном заседании оперативного штаба. Это сделано в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Губернатор рекомендовал главам муниципалитетов проследить, чтобы родители не заходили вместе с детьми в образовательные учреждения. Он подчеркнул, что мамы и папы могут не знать, что заражены. Общаясь с другими людьми, в том числе работниками школ и детсадов, они будут способствовать распространению COVID-19.
«Нам нужно создать условия, при которых родители будут соблюдать «социальную дистанцию» – привел ребенка и передал его на улице классному руководителю или воспитателю. Нельзя, чтобы в коридорах, раздевалках создавались скопления людей», – заявил Олег Кожемяко.
Кроме того, губернатор поддержал предложение Роспотребнадзора об ограничении деятельности развлекательных заведений. Кафе и рестораны могут работать до 23 часов при условии строгого соблюдения эпидемиологических требований.