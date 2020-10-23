vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября 2020, 04:50

Published 23 октября 2020, 04:50

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

«Мама, я пошел»: родителям в Приморье рекомендуют не заходить в школы и сады

«Мама, я пошел»: родителям в Приморье рекомендуют не заходить в школы и сады

23 октября 2020, 04:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Родителям дошкольников, а также школьников, привыкшим провожать детей до учебного учреждения (в основном это касается учеников младших классов), рекомендуют оставлять чадо на крыльце и дать ему возможность самому зайти в школу или сад.

Как вариант – ребенка на входе может встречать воспитатель или классный руководитель. Но мамам, папам и бабушкам с прочими родственниками в здание входить не нужно.

Подобные рекомендации были даны сегодня губернатором Приморья Олегом Кожемяко на очередном заседании оперативного штаба. Это сделано в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Губернатор рекомендовал главам муниципалитетов проследить, чтобы родители не заходили вместе с детьми в образовательные учреждения. Он подчеркнул, что мамы и папы могут не знать, что заражены. Общаясь с другими людьми, в том числе работниками школ и детсадов, они будут способствовать распространению COVID-19.

«Нам нужно создать условия, при которых родители будут соблюдать «социальную дистанцию» – привел ребенка и передал его на улице классному руководителю или воспитателю. Нельзя, чтобы в коридорах, раздевалках создавались скопления людей», – заявил Олег Кожемяко.

Кроме того, губернатор поддержал предложение Роспотребнадзора об ограничении деятельности развлекательных заведений. Кафе и рестораны могут работать до 23 часов при условии строгого соблюдения эпидемиологических требований.

Материалы по теме
Родителям на заметку: коронавирус в школе не утаишь
#Новости#Общество#Образование#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика