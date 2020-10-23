По всей строгости: Олег Кожемяко пригрозил приморцам крупными штрафами

Таким образом, граждане, которые не выполняют предписания оперштаба о соблюдении самоизоляции, получат административный штраф. Так, физические лица заплатят до 40 тысяч рублей, должностные лица — до 150 тысяч, предприниматели — до 150 тысяч рублей — либо приостановят деятельность на срок до 90 суток. Юридических лиц ждёт штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.