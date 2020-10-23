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Posted 23 октября 2020, 04:55

Published 23 октября 2020, 04:55

Modified 1 сентября 2022, 03:04

Updated 1 сентября 2022, 03:04

По всей строгости: Олег Кожемяко пригрозил приморцам крупными штрафами

23 октября 2020, 04:55
Сюжет
COVID-19
Коронавирусные больные, которые нарушают режим самоизоляции, заплатят штрафы до 40 тысяч рублей. Об этом заявил глава Приморья Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба в пятницу, 23 октября.

Как рассказали в краевой администрации, глава региона поручил муниципальным властям усилить надзор за заболевшими, которые болеют дома и не подлежат госпитализации.

Таким образом, граждане, которые не выполняют предписания оперштаба о соблюдении самоизоляции, получат административный штраф. Так, физические лица заплатят до 40 тысяч рублей, должностные лица — до 150 тысяч, предприниматели — до 150 тысяч рублей — либо приостановят деятельность на срок до 90 суток. Юридических лиц ждёт штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Составлять такого рода протоколы имеют право полицейские и сотрудники Роспотребнадзора.

«Те, кому положено находиться на самоизоляции, должны находиться на изоляции. Если человек знает о своей болезни и продолжает ее распространять среди населения, к нему будут приняты самые строгие меры», — заявил глава региона.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители региона должны надевать защитные маски при посещении объектов торговли, сферы услуг и общественного транспорта. Предприниматели, в свою очередь, обязаны обеспечить использование своими сотрудниками защитных масок, проводить дезинфекцию общественных пространств, не допускать на свои объекты граждан без масок, не оказывать им услуги.

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#Новости#Общество#COVID-19
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