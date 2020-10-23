Приморцам запретят есть, пить и сближаться после 23:00 — названы места

Posted 23 октября 2020, 02:07
Published 23 октября 2020, 02:07
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
Как рассказали в краевом правительстве, такое предложение озвучили специалисты Роспотребнадзора на заседании регионального оперштаба 23 октября.
Руководитель регионального Роспотребнадзора Татьяна Детковская рассказала, что кафе и рестораны могут работать в дневное время — с условием строгого соблюдения санитарных норм. Ограничения же вводятся для того, чтобы пресечь нарушения социальной дистанции в ночных клубах.
«Предлагаю ограничить работу ресторанов, баров и ночных клубов до 23:00, потому что в этот период там, в основном, находятся представители социальной группы, среди которой наибольшее количество зафиксированных новых случаев заболевания — люди возрастом от 30 до 40 лет», — заявила Татьяна Детковская.
Олег Кожемяко поддержал данное решение. Отмечается, что решение оперштаба подготовят в течение дня.
Отметим, за прошедшие сутки в Приморье зафиксировано 130 случаев заболевания коронавирусом — очередной рекорд заболеваемости в крае за всё время. Общее число заболевших — 13941.
Напомним, что в Приморье продолжает действовать бессрочный режим повышенной готовности. Всем гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.