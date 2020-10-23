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Posted 23 октября 2020, 02:07

Published 23 октября 2020, 02:07

Modified 1 сентября 2022, 02:59

Updated 1 сентября 2022, 02:59

Приморцам запретят есть, пить и сближаться после 23:00 — названы места

23 октября 2020, 02:07
Сюжет
COVID-19
Время работы общепита в Приморье решили ограничить до 23:00. По мнению специалистов, это поможет предотвратить случаи нарушения «социальной дистанции».

Как рассказали в краевом правительстве, такое предложение озвучили специалисты Роспотребнадзора на заседании регионального оперштаба 23 октября.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Татьяна Детковская рассказала, что кафе и рестораны могут работать в дневное время — с условием строгого соблюдения санитарных норм. Ограничения же вводятся для того, чтобы пресечь нарушения социальной дистанции в ночных клубах.

«Предлагаю ограничить работу ресторанов, баров и ночных клубов до 23:00, потому что в этот период там, в основном, находятся представители социальной группы, среди которой наибольшее количество зафиксированных новых случаев заболевания — люди возрастом от 30 до 40 лет», — заявила Татьяна Детковская.

Олег Кожемяко поддержал данное решение. Отмечается, что решение оперштаба подготовят в течение дня.

Отметим, за прошедшие сутки в Приморье зафиксировано 130 случаев заболевания коронавирусом — очередной рекорд заболеваемости в крае за всё время. Общее число заболевших — 13941.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать бессрочный режим повышенной готовности. Всем гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.

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#Новости#Общество#COVID-19
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