Приморцам запретят есть, пить и сближаться после 23:00 — названы места

«Предлагаю ограничить работу ресторанов, баров и ночных клубов до 23:00, потому что в этот период там, в основном, находятся представители социальной группы, среди которой наибольшее количество зафиксированных новых случаев заболевания — люди возрастом от 30 до 40 лет», — заявила Татьяна Детковская.