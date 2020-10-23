В Пермском крае планируют к 2023 году уменьшить уровень безработицы

Posted 23 октября 2020, 13:04
Published 23 октября 2020, 13:04
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Как сообщает properm.ru, об этом было заявлено 22 октября губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в ходе отчета перед депутатами регионального Законодательного собрания, где он рассказал, как власти содействуют занятости населения.
По данным пресс-службы регионального правительства, есть улучшения в работе службы занятости Прикамья. Об этом говорит 21 тысяча вакантных мест на предприятиях и в организациях региона. Сейчас в крае реализуют 80 инвестпроектов на общую сумму свыше полутора триллионов рублей, что даст еще около 10,5 тысяч рабочих мест. Так, благодаря проектам в отрасли девелопмента и логистики, появятся еще шесть тысяч мест. В целом, чтобы поддержать инвесторов и инвестпроекты, краевой бюджет с 2021 по 2023 годы выделит 23 миллиарда рублей.
Глава региона выразил надежду, что новые рабочие места появятся во всех отраслях.