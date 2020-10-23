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Posted 23 октября 2020, 04:20

Published 23 октября 2020, 04:20

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Запомнил надменную физиономию: звёздная автоледи обидела водителя из Владивостока

Запомнил надменную физиономию: звёздная автоледи обидела водителя из Владивостока

23 октября 2020, 04:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Автомобилисты
Водитель чёрного «форика» из Владивостока опубликовал гневный пост в местном автопаблике. Молодого человека возмутило поведение некой автоледи на белой малолитражке. Свои эмоции он от души выплеснул в соцсетях.

«Звезда на белом фите/витце, ты на своём ведре в следующий раз окажешься на тротуаре и в леерах с оторванными колёсами. Людей просто жалко стало, ибо перегородив эту полосу — Столетие и выезд с Моргородка — встал бы колом. Там стоит знак, конец полосы. Хотя бы прояви уважение и покажи поворотник, а не внаглую пихай других участников движения через сплошную. Ещё раз где-нибудь мне попадёшься — а твою надменную физиономию я запомнил, и так же по-свински себя будешь вести — расфигачу твоё ведро в пух и прах!», — возмущенно написал автор в паблике dpskontrol125rus, чем вызвал только смех у комментаторов.

  • «Вот это порвало человека. Да таких на дорогах выше крыши, и мужчин, и женщин. Если на каждого так реагировать — никаких нервов не хватит»;
  • «Видимо, он недавно за рулём… да ещё и форика»;
  • «Ну надо было остановить и рассказать, что ты думаешь. Зачем нам всем читать твой обиженный бред?!»;
  • «Очередная истеричка»;
  • «Лол, как будто форик — не ведро»;
  • «Это твоя судьба. Ищи её, от ненависти до любви один шаг. Потом на свадьбу не забудь пригласить»;
  • «Я считаю, что нервных надо сразу прав лишать. Все такие учителя жизни»;
  • «Чёрные форики — они такие. Очень борзенькие».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на улице Анны Щетининой девушка на внедорожнике снесла забор и въехала в здание школы. Очевидцы сообщают, что, к счастью, никто не пострадал.

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#Новости#Общество#Владивосток#Автомобилисты
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