Во Владивостоке женщина упала с перрона, через минут электричка поехала

«Хотела бы поблагодарить парней, которые сегодня, 23 октября, ориентировочно в 16:25 на перроне железнодорожного вокзала вытащили женщину, которая упала между перроном и вагоном электрички Владивосток — Кипарисово. Электричка тронулась буквально через минуту. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО», — говорится в сообщении.