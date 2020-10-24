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Posted 24 октября 2020, 08:55

Published 24 октября 2020, 08:55

Modified 31 августа 2022, 20:12

Updated 31 августа 2022, 20:12

Во Владивостоке женщина упала с перрона, через минут электричка поехала

Во Владивостоке женщина упала с перрона, через минут электричка поехала

24 октября 2020, 08:55
Фото: тематическая иллюстрация. Медиахолдинг1Mi.
Во Владивостоке предотвратили несчастный случай на железной дороге. Минута — и могла бы случиться трагедия.

Как рассказали очевидцы в группе dps.control, инцидент случился на перроне железнодорожного вокзала. По словам наблюдателей, одна из пассажирок упала с перрона и едва не попала под электричку. К счастью, женщине помогли выбраться.

«Хотела бы поблагодарить парней, которые сегодня, 23 октября, ориентировочно в 16:25 на перроне железнодорожного вокзала вытащили женщину, которая упала между перроном и вагоном электрички Владивосток — Кипарисово. Электричка тронулась буквально через минуту. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО», — говорится в сообщении.

Вот, как отреагировали пользователи:

  • «Хорошо, что всё обошлось. Спасибо парням»;
  • «Большое уважение таким людям»;
  • «Ничего себе! И мы присоединяемся и благодарим парней»;
  • «10 лет назад вот так толпа пассажиров на Первой речке смела под вагон мою маму, тоже неравнодушные люди помогли выбраться, обе руки сломаны, лицо рассечено. Некоторые пассажиры при посадке ведут себя, как стадо баранов»;
  • «Хорошо, что не снимали, а помогали»;
  • «Я гордилась бы такими сыновьями!»;
  • «Спасибо, хлопцы! Молодые люди, мы вам очень благодарны. Спасли жизнь женщины. Здоровья и благополучия вам и, конечно, счастья».
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