Во Владивостоке женщина упала с перрона, через минут электричка поехала

Posted 24 октября 2020, 08:55
Published 24 октября 2020, 08:55
Modified 31 августа 2022, 20:12
Updated 31 августа 2022, 20:12
Как рассказали очевидцы в группе dps.control, инцидент случился на перроне железнодорожного вокзала. По словам наблюдателей, одна из пассажирок упала с перрона и едва не попала под электричку. К счастью, женщине помогли выбраться.
«Хотела бы поблагодарить парней, которые сегодня, 23 октября, ориентировочно в 16:25 на перроне железнодорожного вокзала вытащили женщину, которая упала между перроном и вагоном электрички Владивосток — Кипарисово. Электричка тронулась буквально через минуту. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО», — говорится в сообщении.
Вот, как отреагировали пользователи: