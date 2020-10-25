Зима пришла: в районах Приморья выпадет первый снег

Posted 25 октября 2020, 05:16
Published 25 октября 2020, 05:16
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
В столице Дальнего Востока несколько прохладнее нежели в других городах - от +11 до +13°C. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного.
В Находке облачно и осадки не ожидаются. Ветер дует северо-западный, умеренный, местами сильный. Воздух прогреется до +14°C. В Уссурийске слабый северо-западный ветер, метеорологи предсказывают отсутствие осадков. Температура такая-же как в Находке - до +14°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае выпало 30 сантиметров снега. Как и прогнозировали синоптики, наибольшее влияние активный циклон оказал на восточные и северо-восточные районы Приморского края. По информации «Примпогоды», всего за сутки в Пожарском и Красноармейском районах выпало от 10 до 30 миллиметров снега.