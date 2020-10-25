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Posted 25 октября 2020, 05:16

Published 25 октября 2020, 05:16

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

Зима пришла: в районах Приморья выпадет первый снег

Зима пришла: в районах Приморья выпадет первый снег

25 октября 2020, 05:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Погода в Приморье определяется тыловой частью циклона. В северной части края ожидаются осадки, в частности снег. Ветер в регионе преобладает северо-западный умеренный до сильного, в отдельных районах сильный.

В столице Дальнего Востока несколько прохладнее нежели в других городах - от +11 до +13°C. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного.

В Находке облачно и осадки не ожидаются. Ветер дует северо-западный, умеренный, местами сильный. Воздух прогреется до +14°C. В Уссурийске слабый северо-западный ветер, метеорологи предсказывают отсутствие осадков. Температура такая-же как в Находке - до +14°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае выпало 30 сантиметров снега. Как и прогнозировали синоптики, наибольшее влияние активный циклон оказал на восточные и северо-восточные районы Приморского края. По информации «Примпогоды», всего за сутки в Пожарском и Красноармейском районах выпало от 10 до 30 миллиметров снега.

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#Новости#Общество#Погода#Снег
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