Зима пришла: в районах Приморья выпадет первый снег

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае выпало 30 сантиметров снега. Как и прогнозировали синоптики, наибольшее влияние активный циклон оказал на восточные и северо-восточные районы Приморского края. По информации «Примпогоды», всего за сутки в Пожарском и Красноармейском районах выпало от 10 до 30 миллиметров снега.