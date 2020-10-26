Готовьте тазы и вёдра: новые отключения воды пройдут во Владивостоке - адреса

Posted 26 октября 2020, 13:16
Published 26 октября 2020, 13:16
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
По информации на официальном сайте «Приморского водоканала», во вторник, 27 октября, с 9 до 17 часов без холодного водоснабжения останутся три дома на проспекте 100-летия Владивостоку под номерами 90, 92 и 94. Причина отключений – ремонтные работы.
В среду, 28 октября, отключения во Владивостоке продолжатся. Без холодной воды с 9 утра до 17 часов останутся потребители в Первомайском районе города по адресам: Интернациональная, 52-64. Калинина, 14, 20, 39-51, 55, 55а. Можжевеловая, 1, 12, 18. Харьковская, 2. Кроме того, в этот же день с 9 до 20 часов отключения ожидают потребителей, проживающих на улицах Мичуринская (в домах под номерами 4, 4а, 5) и Ульяновская (4, 6, 8, 10, 10/2, 10/3, 12/2, 12/3).
Отключения холодного водоснабжения ожидают жителей Владивостока и в первых числах ноября. Так, по данным «Примводоканала», 3 ноября без воды останутся несколько домов на улице Шилкинской, а 5 ноября – большая часть улицы Посьетской.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на минувшей неделе большая часть Советского района Владивостока осталась без холодной воды.