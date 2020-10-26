Готовьте тазы и вёдра: новые отключения воды пройдут во Владивостоке - адреса

В среду, 28 октября, отключения во Владивостоке продолжатся. Без холодной воды с 9 утра до 17 часов останутся потребители в Первомайском районе города по адресам: Интернациональная, 52-64. Калинина, 14, 20, 39-51, 55, 55а. Можжевеловая, 1, 12, 18. Харьковская, 2. Кроме того, в этот же день с 9 до 20 часов отключения ожидают потребителей, проживающих на улицах Мичуринская (в домах под номерами 4, 4а, 5) и Ульяновская (4, 6, 8, 10, 10/2, 10/3, 12/2, 12/3).