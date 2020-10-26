Губернатор Приморья посетил объекты Владивостока, где идёт строительство и ремонт

Сквер в Первореченском районе уже практически готов — здесь осталось установить дополнительные лавочки и оборудовать детскую площадку. Его реконструкция проводилась в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что местные жители приняли активное участие в обсуждении проекта и вместо танцплощадки попросили оставить в сквере место для выгула собак, а также изъявили готовность самостоятельно ухаживать за клумбами. В этом сквере установлена система видеонаблюдения от МТС, которая способна считать посетителей, определяя их пол, возраст и даже настроение. Также на опорах есть тепловизоры, которые будут помогать предотвращать пожары, подавая сигнал при возникновении дыма и огня.