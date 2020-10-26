vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября 2020, 03:02

Published 26 октября 2020, 03:02

Modified 1 сентября 2022, 04:03

Updated 1 сентября 2022, 04:03

Губернатор Приморья посетил объекты Владивостока, где идёт строительство и ремонт

26 октября 2020, 03:02
Сюжет
Благоустройство
Объекты столицы Приморья, на которых идёт ремонт или строительство, стали предметом проверки губернатора края Олега Кожемяко. Вместе с мэром города и его подчинёнными глава региона объехал несколько популярных во Владивостоке мест, включая парк Минного городка и Игнатьевский сквер.

Сквер в Первореченском районе уже практически готов — здесь осталось установить дополнительные лавочки и оборудовать детскую площадку. Его реконструкция проводилась в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что местные жители приняли активное участие в обсуждении проекта и вместо танцплощадки попросили оставить в сквере место для выгула собак, а также изъявили готовность самостоятельно ухаживать за клумбами. В этом сквере установлена система видеонаблюдения от МТС, которая способна считать посетителей, определяя их пол, возраст и даже настроение. Также на опорах есть тепловизоры, которые будут помогать предотвращать пожары, подавая сигнал при возникновении дыма и огня.

Губернатор и мэр посетили также парк Минный городок, где сейчас завершается первый этап благоустройства. В парке уже проложили дорожки для пешеходов, сделали ливнёвку, построили новые лестницы. В следующем году ремонт продолжится — и мнения жителей относительно необходимых изменений будут учтены. Глава региона заверил, что через несколько лет Минный городок вполне может стать любимым местом отдыха горожан, приобретя современный вид и множество удобств.

В целом программа благоустройства территорий города в этом году распространилась на реконструкцию 9 скверов, и 4 из них ужа сданы комиссии. В дальнейшем благоустройство продолжится, помимо национального проекта средства на это направляются из бюджета государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы. По словам Олега Кожемяко, в планах — благоустройство Покровского парка.

Также команда мэра и губернатора проверила, как идёт строительство детского сада на улице Сочинской в новом микрорайоне. На объекте уже ведётся отделка и благоустройство территории. Строители оценивают готовность на 80% и обещают сдать объект к концу года.

Материалы по теме
Общественные наблюдатели в Чугуевке остались довольны качеством благоустройства«Дождались»: во Владивостоке началось благоустройство зелёной зоныВсе проекты благоустройства на этот год в Приморье почти завершены
#Новости#Общество#Благоустройство#Мэр#Власть#Касается каждого#Благоустройство города
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика