Губернатор Приморья посетил объекты Владивостока, где идёт строительство и ремонт

Posted 26 октября 2020, 03:02
Published 26 октября 2020, 03:02
Modified 1 сентября 2022, 04:03
Updated 1 сентября 2022, 04:03
Сквер в Первореченском районе уже практически готов — здесь осталось установить дополнительные лавочки и оборудовать детскую площадку. Его реконструкция проводилась в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что местные жители приняли активное участие в обсуждении проекта и вместо танцплощадки попросили оставить в сквере место для выгула собак, а также изъявили готовность самостоятельно ухаживать за клумбами. В этом сквере установлена система видеонаблюдения от МТС, которая способна считать посетителей, определяя их пол, возраст и даже настроение. Также на опорах есть тепловизоры, которые будут помогать предотвращать пожары, подавая сигнал при возникновении дыма и огня.
Губернатор и мэр посетили также парк Минный городок, где сейчас завершается первый этап благоустройства. В парке уже проложили дорожки для пешеходов, сделали ливнёвку, построили новые лестницы. В следующем году ремонт продолжится — и мнения жителей относительно необходимых изменений будут учтены. Глава региона заверил, что через несколько лет Минный городок вполне может стать любимым местом отдыха горожан, приобретя современный вид и множество удобств.
В целом программа благоустройства территорий города в этом году распространилась на реконструкцию 9 скверов, и 4 из них ужа сданы комиссии. В дальнейшем благоустройство продолжится, помимо национального проекта средства на это направляются из бюджета государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы. По словам Олега Кожемяко, в планах — благоустройство Покровского парка.
Также команда мэра и губернатора проверила, как идёт строительство детского сада на улице Сочинской в новом микрорайоне. На объекте уже ведётся отделка и благоустройство территории. Строители оценивают готовность на 80% и обещают сдать объект к концу года.