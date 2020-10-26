Скандал произошёл на борту самолёта Владивосток — Южно-Сахалинск

Posted 26 октября 2020, 02:57
Published 26 октября 2020, 02:57
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Как передаёт РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу компании «Аврора», которая осуществляла рейс, мужчина кричал о «террористах на борту» и звал капитана самолёта.
Стало известно, что буйного пассажира немедленно высадили из самолёта, а рейс прошёл согласно расписанию — без задержек.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как пьяный приморец на рейсе «Москва-Владивосток» не давал спокойной жизни другим пассажирам и экипажу воздушного судна. Он нецензурно ругался, приставал к пассажирам, игнорировал замечания экипажа и даже капитана самолета. После посадки буйного мужчину немедленно задержала полиция.