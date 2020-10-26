Скандал произошёл на борту самолёта Владивосток — Южно-Сахалинск

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как пьяный приморец на рейсе «Москва-Владивосток» не давал спокойной жизни другим пассажирам и экипажу воздушного судна. Он нецензурно ругался, приставал к пассажирам, игнорировал замечания экипажа и даже капитана самолета. После посадки буйного мужчину немедленно задержала полиция.