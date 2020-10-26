vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября 2020, 02:57

Published 26 октября 2020, 02:57

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Скандал произошёл на борту самолёта Владивосток — Южно-Сахалинск

Скандал произошёл на борту самолёта Владивосток — Южно-Сахалинск

26 октября 2020, 02:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Пассажира сняли с рейса Владивосток — Южно-Сахалинск. Мужчина устроил дебош на борту, вёл себя вызывающе.

Как передаёт РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу компании «Аврора», которая осуществляла рейс, мужчина кричал о «террористах на борту» и звал капитана самолёта.

Стало известно, что буйного пассажира немедленно высадили из самолёта, а рейс прошёл согласно расписанию — без задержек.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как пьяный приморец на рейсе «Москва-Владивосток» не давал спокойной жизни другим пассажирам и экипажу воздушного судна. Он нецензурно ругался, приставал к пассажирам, игнорировал замечания экипажа и даже капитана самолета. После посадки буйного мужчину немедленно задержала полиция.

Материалы по теме
Приморец, устроивший дебош в самолёте, оказался психически нездоровымПолиция Приморья опубликовала видео дебоша около кафеЖителя Кемерово оштрафовали за дебош на самолете
#Новости#Владивосток#Происшествие#Перевозка пассажиров#Пассажиры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика