Спорту быть: «Терминал Астафьева» поддержит приморский футбол

Posted 26 октября 2020, 00:31
Published 26 октября 2020, 00:31
Modified 1 сентября 2022, 04:03
Updated 1 сентября 2022, 04:03
Школа футбольного клуба «Океан» была создана в 1986 году, а в 2007 она стала мунициальной благодаря программе «Развитие футбола в г. Находка». Спортсменам построили футбольное поле, манеж. Местные специалисты и тренеры быстро подключились к работе и сделали «футбольную пирамиду» для обучения будущих легионеров — 6-летних детей набирали бесплатно для обучения, а потом, обучаясь, спортсмены попадали в команду мастеров.
Сейчас состояние школы оставляет желать лучшего — футбольное поле износилось, многие объекты обветшали, а у тренеров больше нет возможности регулярно заниматься с ребятами.
«Футбольный клуб потерял свой статус и школе стало хуже — трудно стало участвовать в первенстве Дальнего Востока, потому что, когда есть профессиональная команда, школа обязана выставлять свои команды в первенстве. Мы участвовали, но уже не 4 возрастами, а уже как могли, сколько находили средств», — рассказал директор ДЮСШ «Океан» Виктор Кшеминский.
Несмотря на трудности школа продолжала работать и заниматься подготовкой юных спортсменов, так как в будущем они могут занять места в сборной России. И такие примеры есть: Илья Кирш, Дмитрий Молчанов и самый известный воспитанник находкинской футбольной школы Виктор Файзулин.
Поэтому новость о том, что поддержкой клуба может занять «Терминал Астафьева» здесь восприняли радостно.
«Я рад если что-то получится в Находке. Это, в первую очередь, детям будет здорово — они смогут больше участвовать в соревнованиях, видеть другие команды мастеров, я только за и воспитанники будут рады», — заключил Кшеминский.
После потери спонсоров ситуация в ФК «Океан» стала трудной. Усугубила положение пандемия COVID-19, из-за которой спортсмены не могли проводить и так нечастые тренировки. Сейчас, с поддержкой Терминала, не только спортшкола, но и футбольный клуб смогут начать новую жизнь.
«8 месяцев пандемии была тишина, от нас отказались спонсоры. Было тяжело. Команду почти расформировали. Мы собирались конечно, тренировались самостоятельно. И вот информация, что „Терминал Астафьева“ хочет взять нас под своё крылышко. Мы этому очень рады, все хотят — весь город, чтобы команда „Океан“ существовала и надеемся на продолжительное сотрудничество», — сообщил главный тренер ФК «Океан» Александр Тихоновецкий.
Футболисты рассчитывают и на поддержку городской и краевой администраций в деле поддержки спорта, ведь сейчас, после ухода с арены ФК «Луч» его место может занять «Океан». Тем временем главный тренер уже начал формировать команду, в которую войдут как молодые и талантливые, так и бывалые, опытные игроки.
Будущее футбола, его перспективы и организационные вопросы футболисты, сотрудники городской думы Находки и представители «Терминала Астафьева» обсудили на общем брифинге.
Первым взял слово депутат думы города Находка Анзор Авдадаев, к которому обратились за поддержкой футболисты и с подачи которого и стало возможным дальнейшее сотрудничество.
«Уже достигнуты хорошие результаты, и мы надеемся, что это принесёт свои перспективы в деле воспитания будущих чемпионов. Здорово, что в нашем городе представлены крупные компании и что именно эти компании проявляют социальную ответственность и поддерживают наш спорт. Здорово, что нас поддерживает именно приморский бизнес, в лице Терминала Астафьева», — отметил Авдадаев.
По словам представителей «Терминала Астафьева», решение поддержать находкинский футбольный клуб было принято быстро. К тому же, в прошлом предприятие имело успешный опыт работы с другим приморским клубом «Луч».
«Поступило предложение помочь, поучаствовать в проекте по Находке, и мы с радостью откликнулись, потому что есть понимание как работать, какие требования и задачи стоят. У нас три направления работы — инфраструктура, помощь ДЮСШ и развитие взрослой команды», — отметил спортивный директор АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко.
По словам Стрижиченко, по всем направлениям есть острые вопросы, но к каждому из них прорабатываются пути решения — проекты поддержки спортшколы (команды смогут участвовать в первенствах Дальнего Востока), модернизация инфраструктуры (например, ремонт стадиона — на футбольном поле появится новый газон с подогревом, системы освещения, отремонтируют раздевалки) и развития профессиональной команды.
В этом году ФК «Океан» примет участие в чемпионате по мини-футболу с краевыми командами. Весной будет, после краевых сборов и региональных игр будет сформирована команда игроков, которая будет участвовать в кубке Приморского края, во второй лиге первенства России. При этом формироваться команда будет преимущественно местными кадрами.
Планов много. Специалисты надеются, что сотрудничество «Терминала Астафьева» и ФК «Океан» будет долгим и продуктивным и, если на этом пути к проекту решат присоединиться другие спонсоры, будет здорово — это позволит реализовать глобальные планы, которые уже намечены в находкинском футболе.