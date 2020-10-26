Спорту быть: «Терминал Астафьева» поддержит приморский футбол

«8 месяцев пандемии была тишина, от нас отказались спонсоры. Было тяжело. Команду почти расформировали. Мы собирались конечно, тренировались самостоятельно. И вот информация, что „Терминал Астафьева“ хочет взять нас под своё крылышко. Мы этому очень рады, все хотят — весь город, чтобы команда „Океан“ существовала и надеемся на продолжительное сотрудничество», — сообщил главный тренер ФК «Океан» Александр Тихоновецкий.