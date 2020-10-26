Урожайность приморской сои выросла на 3 центнера с гектара

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в августе прошлого года в селе Покровка открыли завод, который будет поставлять приморским аграриям наиболее сильные семена, отобранные в ходе тщательной селекции. Среди его продукции соя занимает ведущее место. Цель — добиться к 2025 году урожайности в 25 центнеров с гектара. Борьбу за повышение урожайности сои приморские селекционеры ведут в рамках государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы.