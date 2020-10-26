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Posted 26 октября 2020, 06:50

Published 26 октября 2020, 06:50

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

Тематическое фото

Урожайность приморской сои выросла на 3 центнера с гектара

26 октября 2020, 06:50
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Сельское хозяйство
В этом году в Приморье отмечается повышение урожайности сои. Сельхозпроизводители сообщают о росте на 3 центнера с гектара. В сумме же урожай составил уже почти 150 тысяч тонн при среднем показателе 16 центнеров с гектара.

К 26 октября обработано 96 гектаров посевов. По данным регионального минсельхоза, в лидерах — Михайловский район, где убрано 15,8 тысячи гектаров сои, Хорольский и Октябрьский муниципальные округа — аграрии обработали 14,7 и 11,3 тысячи гектаров соответственно. Прирост показателей урожайности стал возможен благодаря применению новых сортов.

Соя является одной из основных кормовых и экспортных культур края. По плану в этом году ожидается сбор более 300 тысяч тонн зерна. Рост объёмов производства сои позволит улучшить показатели национального проекта «Международная кооперация и экспорт», согласно которому, в текущем году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья в финансовом исчислении должен достичь объёма 1,4 миллиарда долларов.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в августе прошлого года в селе Покровка открыли завод, который будет поставлять приморским аграриям наиболее сильные семена, отобранные в ходе тщательной селекции. Среди его продукции соя занимает ведущее место. Цель — добиться к 2025 году урожайности в 25 центнеров с гектара. Борьбу за повышение урожайности сои приморские селекционеры ведут в рамках государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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