Во Владивостоке найден мёртвым охранник

Posted 26 октября 2020, 23:54
Published 26 октября 2020, 23:54
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
По информации пресс-службы федерации профсоюзов Приморского края, на «Лермонтовском ГОКе» с 26 октября прекращено производство вольфрамового концентрата. Причина — отсутствие руды.
«Подобную ситуацию отраслевой профсоюз прогнозировал еще в сентябре. Предполагается, что часть работников комбината вновь отправят в простой», — говорится в сообщении.
Кроме того, несколько трагедий случилось на предприятиях края. Так, на территории предприятия комплексной охраны «Гранит» в столице Дальнего Востока в бессознательном состоянии был найден 55-летний охранник. Приехавшие медики лишь констатировали смерть человека.
Ещё одно ЧП зарегистрировано в посёлке Восток Красноармейского района. Скончался 41-летний машинист электровоза компании «Приморский ГОК».
Идёт расследование всех несчастий.