Во Владивостоке найден мёртвым охранник

Кроме того, несколько трагедий случилось на предприятиях края. Так, на территории предприятия комплексной охраны «Гранит» в столице Дальнего Востока в бессознательном состоянии был найден 55-летний охранник. Приехавшие медики лишь констатировали смерть человека.