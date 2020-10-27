vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября 2020, 23:54

Published 26 октября 2020, 23:54

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Во Владивостоке найден мёртвым охранник

Во Владивостоке найден мёртвым охранник

26 октября 2020, 23:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Приморском крае за минувшую неделю зарегистрировано несколько смертей на рабочих местах. О том, что происходит на предприятиях региона — в обзоре.

По информации пресс-службы федерации профсоюзов Приморского края, на «Лермонтовском ГОКе» с 26 октября прекращено производство вольфрамового концентрата. Причина — отсутствие руды.

«Подобную ситуацию отраслевой профсоюз прогнозировал еще в сентябре. Предполагается, что часть работников комбината вновь отправят в простой», — говорится в сообщении.

Кроме того, несколько трагедий случилось на предприятиях края. Так, на территории предприятия комплексной охраны «Гранит» в столице Дальнего Востока в бессознательном состоянии был найден 55-летний охранник. Приехавшие медики лишь констатировали смерть человека.

Ещё одно ЧП зарегистрировано в посёлке Восток Красноармейского района. Скончался 41-летний машинист электровоза компании «Приморский ГОК».

Идёт расследование всех несчастий.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика