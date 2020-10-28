Экстремальная африканская рыба переехала в Приморский океанариум

Как рассказали представители учреждения, протоптер — уникальная двоякодышащая рыба, которая на 80% дышит атмосферным воздухом, а жаберное дыхание использует только на 20%. Эта необычная рыба живет в достаточно засушливых районах Африки. Когда река пересыхает целиком, протоптеры зарываются в ил и уходят в кокон из слизи, в котором могут пережидать засуху от нескольких месяцев до нескольких лет. К слову, в отличие от большинства животных, эти рыбы получают энергию не из жира, а из мышц.