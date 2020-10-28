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Posted 28 октября 2020, 07:15

Published 28 октября 2020, 07:15

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Экстремальная африканская рыба переехала в Приморский океанариум

28 октября 2020, 07:15
Сюжет
Приморский океанариум
В Приморском океанариуме поселился новый обитатель — гигантский протоптер. Он умеет дышать атмосферным воздухом и переехал из научно-адаптационного корпуса в основную экспозицию — к двоякодышащим рыбам.

Как рассказали представители учреждения, протоптер — уникальная двоякодышащая рыба, которая на 80% дышит атмосферным воздухом, а жаберное дыхание использует только на 20%. Эта необычная рыба живет в достаточно засушливых районах Африки. Когда река пересыхает целиком, протоптеры зарываются в ил и уходят в кокон из слизи, в котором могут пережидать засуху от нескольких месяцев до нескольких лет. К слову, в отличие от большинства животных, эти рыбы получают энергию не из жира, а из мышц.

«В итоге, к концу спячки уровень мочевины в коконе превышает все допустимые показатели, то есть любое другое животное, столкнувшись с таким уровнем токсинов, непременно бы погибло, а протоптер спокойно выживает», — отмечает начальник содержания пресноводных тропических гидробионтов Артём Суюндуков.

В океанариуме таких экстремальных засушливых условий нет. Однако, даже в комфортных условиях рыбы могут впадать в сезонный анабиоз и несколько месяцев не есть. После этого они возвращаются в нормальный режим.

Специалисты отметили, что грудные плавники протоптера представляют собой жгутики, которые помогают исследовать территорию. Взрослая рыба достигает двух метров в длину и веса около 17 килограмм.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что с 10 сентября во Владивостоке возобновил работу Приморский океанариум. Гости научного заведения смогут увидеть новых жильцов — ядовитых лягушек и жаб, которые обитают в экспозиции «Дождевой тропический лес».

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#Новости#Общество#Приморский океанариум
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