Экстремальная африканская рыба переехала в Приморский океанариум

Posted 28 октября 2020, 07:15
Published 28 октября 2020, 07:15
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как рассказали представители учреждения, протоптер — уникальная двоякодышащая рыба, которая на 80% дышит атмосферным воздухом, а жаберное дыхание использует только на 20%. Эта необычная рыба живет в достаточно засушливых районах Африки. Когда река пересыхает целиком, протоптеры зарываются в ил и уходят в кокон из слизи, в котором могут пережидать засуху от нескольких месяцев до нескольких лет. К слову, в отличие от большинства животных, эти рыбы получают энергию не из жира, а из мышц.
«В итоге, к концу спячки уровень мочевины в коконе превышает все допустимые показатели, то есть любое другое животное, столкнувшись с таким уровнем токсинов, непременно бы погибло, а протоптер спокойно выживает», — отмечает начальник содержания пресноводных тропических гидробионтов Артём Суюндуков.
В океанариуме таких экстремальных засушливых условий нет. Однако, даже в комфортных условиях рыбы могут впадать в сезонный анабиоз и несколько месяцев не есть. После этого они возвращаются в нормальный режим.
Специалисты отметили, что грудные плавники протоптера представляют собой жгутики, которые помогают исследовать территорию. Взрослая рыба достигает двух метров в длину и веса около 17 килограмм.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что с 10 сентября во Владивостоке возобновил работу Приморский океанариум. Гости научного заведения смогут увидеть новых жильцов — ядовитых лягушек и жаб, которые обитают в экспозиции «Дождевой тропический лес».