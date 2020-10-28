Холоднее с каждым днём: синоптики рассказали о погоде в Приморье

А уже в четверг к югу края подойдут холодные вихри — в Приморье продолжится похолодание, а в центральных районах края пройдут осадки. Ночью в континентальной части столбики термометров опустятся ниже нулевых отметок — около -1… -7 градусов. Днём погода останется в района +3… +10 градусов.