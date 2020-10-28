Холоднее с каждым днём: синоптики рассказали о погоде в Приморье

Posted 28 октября 2020, 05:59
Published 28 октября 2020, 05:59
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Как рассказали синоптики «Примпогоды», в ближайшее время циклон перейдёт к северу Японского моря. Ночью на северо-востоке региона сохранятся дожди, местами пройдёт снег.
А уже в четверг к югу края подойдут холодные вихри — в Приморье продолжится похолодание, а в центральных районах края пройдут осадки. Ночью в континентальной части столбики термометров опустятся ниже нулевых отметок — около -1… -7 градусов. Днём погода останется в района +3… +10 градусов.
Во Владивостоке среда будет достаточно облачной, однако серьёзных осадков не ожидается. Ветер к вечеру усилится до 13-18 м/с.
В четверг в приморской столице похолодает. Сохранится сильный северный ветер, осадков не ожидается. Будет прохладно — днём около +6… +9 градусов.