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Posted 28 октября 2020, 05:59

Published 28 октября 2020, 05:59

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Холоднее с каждым днём: синоптики рассказали о погоде в Приморье

Холоднее с каждым днём: синоптики рассказали о погоде в Приморье

28 октября 2020, 05:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Утром среды, 28 октября, дожди, которые прошли в отдельных районах Приморья, наконец прекратились. Однако уже во второй половине дня к региону приблизился новый циклон — и на северо-востоке края возобновились осадки.

Как рассказали синоптики «Примпогоды», в ближайшее время циклон перейдёт к северу Японского моря. Ночью на северо-востоке региона сохранятся дожди, местами пройдёт снег.

А уже в четверг к югу края подойдут холодные вихри — в Приморье продолжится похолодание, а в центральных районах края пройдут осадки. Ночью в континентальной части столбики термометров опустятся ниже нулевых отметок — около -1… -7 градусов. Днём погода останется в района +3… +10 градусов.

Во Владивостоке среда будет достаточно облачной, однако серьёзных осадков не ожидается. Ветер к вечеру усилится до 13-18 м/с.

В четверг в приморской столице похолодает. Сохранится сильный северный ветер, осадков не ожидается. Будет прохладно — днём около +6… +9 градусов.

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#Новости#Общество#Погода
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