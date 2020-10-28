В Индии поклонник трижды ранил ножом известную актрису

Posted 28 октября 2020, 14:51
Published 28 октября 2020, 14:51
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Инцидент случился в Мумбаи, неподалеку от кафе. Кумар Махипал Сингх трижды ранил актрису ножом, после чего скрылся в своем автомобиле с места нападения, пишут «Известия».
Как выяснилось, молодой человек ранее сделал Мальхотре предложение, но девушка отказала ему. Он пытался ее переубедить, но также не добился ее расположения, после чего решил убить ее.
В настоящее время актриса находится в больнице. Врачи обнаружили проникающее ранение в области живота и раны на руках. Сейчас состояние пострадавшей оценивается как стабильное. Правоохранители проводят следственные мероприятия.