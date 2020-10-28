Жить для себя: Владивосток оказался в топ-10 самых бездетных регионов России

Posted 28 октября 2020, 03:05
Published 28 октября 2020, 03:05
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Рейтинг составлялся по следующим вопросам: есть ли у вас дети, состоите ли вы в браке/отношениях, планируете ли завести детей в ближайшие 10 лет, почему.
На основе полученных данных получился рейтинг городов, где жители не шибко торопятся заводить детей, в их числе приморская столица:
1. Москва
2. Екатеринбург
3. Краснодар
4. Новосибирск
5. Санкт-Петербург
6. Пермь
7. Самара
8. Казань
9. Омск
10. Владивосток
В рейтинг также попали: Челябинск (11), Тамбов (12), Саратов (13), Ростов-на-Дону (14), Воронеж (15), Иваново (16), Нижний Новгород (17), Красноярск (18), Уфа (19), Брянск (20), Волгоград (21) и Махачкала (22).
«Среди бездетных респондентов, попавших в выборку, 38% женщин и 64% мужчин не планируют заводить детей в ближайшие 10 лет», — отметил коммерческий директор агентства Zoom Market Андрей Штыров.
Специалисты отмечают — 78% опрошенных, которые состоят в браке, 38% находящихся в отношениях, 47% холостых — хотят завести детей, причем 84% опрошенных — женщины.
По словам экспертов, главная причина по которой респонденты не хотят заводить детей — люди хотят пожить для себя (об этом высказались 36% опрошенных). 23% назвали причиной отсутствие партнёра, 18% беспокоил квартирный вопрос, 13% отметили, что строят карьеру, 9% пожаловались на нестабильную финансовую ситуацию и 1% — состояние здоровья.
Опрос провели среди 2 640 человек в 22 городах России.