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Posted 28 октября 2020, 03:05

Published 28 октября 2020, 03:05

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Жить для себя: Владивосток оказался в топ-10 самых бездетных регионов России

Жить для себя: Владивосток оказался в топ-10 самых бездетных регионов России

28 октября 2020, 03:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
Независимое исследовательское агентство Zoom Market провело в октябре 2020 года федеральный соцопрос о самых бездетных регионах страны. Согласного полученным результатам, жители Москвы, Екатеринбурга и Краснодара в возрасте 18-42 лет не собираются заводить детей в ближайшие 10 лет.

Рейтинг составлялся по следующим вопросам: есть ли у вас дети, состоите ли вы в браке/отношениях, планируете ли завести детей в ближайшие 10 лет, почему.

На основе полученных данных получился рейтинг городов, где жители не шибко торопятся заводить детей, в их числе приморская столица:

1. Москва

2. Екатеринбург

3. Краснодар

4. Новосибирск

5. Санкт-Петербург

6. Пермь

7. Самара

8. Казань

9. Омск

10. Владивосток

В рейтинг также попали: Челябинск (11), Тамбов (12), Саратов (13), Ростов-на-Дону (14), Воронеж (15), Иваново (16), Нижний Новгород (17), Красноярск (18), Уфа (19), Брянск (20), Волгоград (21) и Махачкала (22).

«Среди бездетных респондентов, попавших в выборку, 38% женщин и 64% мужчин не планируют заводить детей в ближайшие 10 лет», — отметил коммерческий директор агентства Zoom Market Андрей Штыров.

Специалисты отмечают — 78% опрошенных, которые состоят в браке, 38% находящихся в отношениях, 47% холостых — хотят завести детей, причем 84% опрошенных — женщины.

По словам экспертов, главная причина по которой респонденты не хотят заводить детей — люди хотят пожить для себя (об этом высказались 36% опрошенных). 23% назвали причиной отсутствие партнёра, 18% беспокоил квартирный вопрос, 13% отметили, что строят карьеру, 9% пожаловались на нестабильную финансовую ситуацию и 1% — состояние здоровья.

Опрос провели среди 2 640 человек в 22 городах России.

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