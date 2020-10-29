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Posted 29 октября 2020, 10:52

Published 29 октября 2020, 10:52

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

Двум гражданам РФ предъявили обвинение в нападении на посольство в Украине

Двум гражданам РФ предъявили обвинение в нападении на посольство в Украине

29 октября 2020, 10:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
СК предъявлено заочное обвинение двум участникам нападения на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Об этом журналистам рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Фигурантами дела выступили россияне Михаил Агафонов и Ирина Белачеу. СК РФ нашел доказательства того, что эти и другие лица 6 марта 2016 года принимали участие в антироссийской акции.

Как напоминает портал телеканала «360», протестующие разгромили здание российского посольства. Они кидали в него камни и другие предметы. В результате их действий в диппредставительстве оказались разбитыми стекла, повредилась система видеонаблюдения.

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