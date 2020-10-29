Двум гражданам РФ предъявили обвинение в нападении на посольство в Украине

Posted 29 октября 2020, 10:52
Published 29 октября 2020, 10:52
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
Фигурантами дела выступили россияне Михаил Агафонов и Ирина Белачеу. СК РФ нашел доказательства того, что эти и другие лица 6 марта 2016 года принимали участие в антироссийской акции.
Как напоминает портал телеканала «360», протестующие разгромили здание российского посольства. Они кидали в него камни и другие предметы. В результате их действий в диппредставительстве оказались разбитыми стекла, повредилась система видеонаблюдения.