На результат: новые окна появились в школах Приморья по программе «Народный бюджет»

Реализация этого проекта ведется в рамках программы «Народный бюджет», которая в этом году впервые реализуется в Приморском крае. Проект «Сохрани тепло детям», предполагающий массовую замену окон в общеобразовательных школах, поддержало большинство владивостокцев. Свое мнение они выразили летом вместе с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Выбранные приморцами в рамках «Народного бюджета» проекты кроме Владивостока реализуются также в Артёме, Находке и Уссурийске. Качество работ и сроки их выполнения на местах контролируют не только органы власти, но и представители общественных организаций, наблюдатели за нацпроектами. В общей сложности на реализацию программы «Народный бюджет» в нынешнем году направлено 300 миллионов рублей