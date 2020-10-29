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Posted 29 октября 2020, 02:22

Published 29 октября 2020, 02:22

Modified 1 сентября 2022, 02:58

Updated 1 сентября 2022, 02:58

На результат: новые окна появились в школах Приморья по программе «Народный бюджет»

На результат: новые окна появились в школах Приморья по программе «Народный бюджет»

29 октября 2020, 02:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Бюджет
Новые пластиковые стеклопакеты вместо старых окон появятся до конца года в 55 школах Владивостока. В 19 из них эта работа уже завершена. На обновление 90% окон в общеобразовательных школах столицы Приморья из краевой казны выделено 173 миллиона рублей

Реализация этого проекта ведется в рамках программы «Народный бюджет», которая в этом году впервые реализуется в Приморском крае. Проект «Сохрани тепло детям», предполагающий массовую замену окон в общеобразовательных школах, поддержало большинство владивостокцев. Свое мнение они выразили летом вместе с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Выбранные приморцами в рамках «Народного бюджета» проекты кроме Владивостока реализуются также в Артёме, Находке и Уссурийске. Качество работ и сроки их выполнения на местах контролируют не только органы власти, но и представители общественных организаций, наблюдатели за нацпроектами. В общей сложности на реализацию программы «Народный бюджет» в нынешнем году направлено 300 миллионов рублей

Губернатор Приморья, запуская программу «Народный бюджет», отметил, что главным критерием при отборе проектов станет мнение жителей края.

«Думаю, данный механизм даст положительный эффект, поскольку это хорошая система учета мнения людей и реализации именно тех проектов, которые востребованы гражданами. За что они проголосуют, то и будет включено в бюджет и исполнено»», — отметил Олег Кожемяко.

Кроме того, по словам главы региона, в следующем году участниками программы развития инициативного бюджетирования в Приморье смогут стать все муниципальные образования. На реализацию проектов, выбранных жителями населенных пунктов и прошедших конкурсный отбор, предусмотрено выделение субсидий из краевого бюджета.

По мнению экспертов, внедрение практики «Народного бюджета» позитивно воспринимается гражданами. Однако, по мнению политолога Андрея Кудисова, краевой власти придется поработать, чтобы хорошее начинание не стало причиной конфликтов.

«Анализ практики „Народного бюджета“ в разных регионах позволяет выявить некоторые „слабые места“ этой очень хорошей по сути идеи. Прежде всего, речь идет о простой, понятной и прозрачной системе отбора и оценки проектов, которые предлагают граждане. Там, где такой системы нет, нередки случаи, когда из года в год „выигрывают“ проекты определенного круга инициаторов, и это становится причиной конфликтов и раздоров. Не менее важен и механизм контроля над реализацией проектов. „Народный бюджет“ должен способствовать изменению качества жизни общества, а не толщины карманов отдельных его представителей», — считает эксперт.

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