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Posted 29 октября 2020, 00:18

Published 29 октября 2020, 00:18

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Почти 15 тысяч: коронавирусный прирост в Приморье вышел на новый максимум

Почти 15 тысяч: коронавирусный прирост в Приморье вышел на новый максимум

29 октября 2020, 00:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
За прошедшие сутки в Приморье зафиксировано 187 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших за все время составляет 14 980 и приближается к 15 тысячам.

Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, ещё 113 человек выздоровели от опасной болезни, всего после коронавируса выписано из больниц и госпиталей 12 149 приморцев.

Кроме того, ещё два человека скончалось от COVID-19. Всего от опасного заболевания погибло 149 человек.

Напомним, в регионе действует бессрочный режим повышенной готовности. Приморцам нужно ходить в масках, соблюдать социальную дистанцию.

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#Новости#Общество#COVID-19
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