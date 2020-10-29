Почти 15 тысяч: коронавирусный прирост в Приморье вышел на новый максимум

Posted 29 октября 2020, 00:18
Published 29 октября 2020, 00:18
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, ещё 113 человек выздоровели от опасной болезни, всего после коронавируса выписано из больниц и госпиталей 12 149 приморцев.
Кроме того, ещё два человека скончалось от COVID-19. Всего от опасного заболевания погибло 149 человек.
Напомним, в регионе действует бессрочный режим повышенной готовности. Приморцам нужно ходить в масках, соблюдать социальную дистанцию.