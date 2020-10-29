Вторая ступень: на «Заре Приморье» ищут победителей среди «Профи» и «Любителей»

«Уникальность нашего проекта в том, что, кроме „Предварительного рейтингового голосования“, оценивать творчество участников можно и в ходе Народного голосования, которое идет на протяжении всего конкурса „Заря Приморья“, — резюмирует от лица профессионального жюри депутат Думы г. Владивостока Роза Чемерис. — Предпочтения зрительской аудитории учитывает профессиональное жюри, которое и определит окончательных победителей».