Вторая ступень: на «Заре Приморье» ищут победителей среди «Профи» и «Любителей»

Posted 29 октября 2020, 07:24
Published 29 октября 2020, 07:24
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
«Второе „Предварительное рейтинговое голосование“ в рамках нашего конкурса „Заря Приморья“ завершающее. Мы дали возможность всем его участникам получить объективную оценку их таланта и обратную связь от родных, друзей и фанатов, а также от независимых зрителей», — отмечает координатор Конкурса «Заря Приморья», депутат Законодательного Собрания Приморья Игорь Чемерис.
Во втором «Предварительном рейтинговом голосовании» в категориях мастерства «Любители» и «Профи» участвует 128 и 52 конкурсанта соответственно, их видео было выложено в группу конкурса https://vk.com/zaryaprim в июле — сентябре. Для удобства пользователей голосование разделено по возрастным категориям:
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— «Любители до 9 лет» — «Любители от 9 до 12 лет» — «Любители 13 плюс» — «Любители Смешанные»
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— «Профи до 9 лет» — «Профи от 9 до 12 лет» — «Профи 13 плюс» — «Профи Смешанные»
В каждом чарте есть ссылки на альбомы с видео конкурсантов, а также на другие чарты. Лидеры второго «Предварительного рейтингового голосования» определятся простым большинством голосов, победители получат призы.
«Уникальность нашего проекта в том, что, кроме „Предварительного рейтингового голосования“, оценивать творчество участников можно и в ходе Народного голосования, которое идет на протяжении всего конкурса „Заря Приморья“, — резюмирует от лица профессионального жюри депутат Думы г. Владивостока Роза Чемерис. — Предпочтения зрительской аудитории учитывает профессиональное жюри, которое и определит окончательных победителей».
Организаторы конкурса «Заря Приморья»: Правительство Приморского края, и депутат Законодательного Собрания Приморского края, координатор Федерального проекта «Крепкая Семья» ВПП «Единая Россия» в Приморском крае Игорь Чемерис.Напомним, что в категории «Начинающие» второе «Предварительное рейтинговое голосование» конкурса «Заря Приморья» проходило с 13 по 27 октября.