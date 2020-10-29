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Posted 29 октября 2020, 07:24

Published 29 октября 2020, 07:24

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Вторая ступень: на «Заре Приморье» ищут победителей среди «Профи» и «Любителей»

29 октября 2020, 07:24
Сюжет
Конкурс
Второе «Предварительное рейтинговое голосование» конкурса «Заря Приморья» — категории мастерства «Любители» и «Профи». До 11 ноября можно выбрать своего фаворита на странице конкурса. Как отмечают организаторы «Зари Приморья», это — завершающий этап голосования.

«Второе „Предварительное рейтинговое голосование“ в рамках нашего конкурса „Заря Приморья“ завершающее. Мы дали возможность всем его участникам получить объективную оценку их таланта и обратную связь от родных, друзей и фанатов, а также от независимых зрителей», — отмечает координатор Конкурса «Заря Приморья», депутат Законодательного Собрания Приморья Игорь Чемерис.

Во втором «Предварительном рейтинговом голосовании» в категориях мастерства «Любители» и «Профи» участвует 128 и 52 конкурсанта соответственно, их видео было выложено в группу конкурса https://vk.com/zaryaprim в июле — сентябре. Для удобства пользователей голосование разделено по возрастным категориям:

В каждом чарте есть ссылки на альбомы с видео конкурсантов, а также на другие чарты. Лидеры второго «Предварительного рейтингового голосования» определятся простым большинством голосов, победители получат призы.

«Уникальность нашего проекта в том, что, кроме „Предварительного рейтингового голосования“, оценивать творчество участников можно и в ходе Народного голосования, которое идет на протяжении всего конкурса „Заря Приморья“, — резюмирует от лица профессионального жюри депутат Думы г. Владивостока Роза Чемерис. — Предпочтения зрительской аудитории учитывает профессиональное жюри, которое и определит окончательных победителей».

Организаторы конкурса «Заря Приморья»: Правительство Приморского края, и депутат Законодательного Собрания Приморского края, координатор Федерального проекта «Крепкая Семья» ВПП «Единая Россия» в Приморском крае Игорь Чемерис.Напомним, что в категории «Начинающие» второе «Предварительное рейтинговое голосование» конкурса «Заря Приморья» проходило с 13 по 27 октября.

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