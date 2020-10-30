Пермские перевозчики выступили против транспортной монополии Клебанова

Сомнения вызывает и следующее условие - «наличие материальных ресурсов». По нему оценка будет составлять 85% из 40 баллов, то есть 34 балла из возможных 100 баллов, которые может набрать конкурсант. Естественно, в торгах победит компания, которая наберет больше баллов по этому критерию. Условия конкурса составлены так, что условный перевозчик с 20-летним опытом работы на рынке Перми и 20 новыми автобусами проиграет условной московской компании, которая ведет свою деятельность всего два года, но имеет 200 автобусов в собственности.