Пермские перевозчики выступили против транспортной монополии Клебанова

Posted 30 октября 2020, 13:14
Published 30 октября 2020, 13:14
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Имеются в виду торги на обслуживание семи городских автобусных маршрутов, которые администрация объявила 12-13 октября. Победитель сможет работать до 2025 года. Перевозчики, обратившиеся в УФАС, считают, что некоторые положения конкурса создают ограничение конкуренции. Об этом пишет Properm.ru.
Авторы жалоб отметили, что в торгах говорится об обязательном наличии новых автобусов, которые не будут старше 11 месяцев со дня регистрации. Перевозчики назвали эти положения сомнительными, поскольку они дают преимущества определенным компаниям.
Сомнения вызывает и следующее условие - «наличие материальных ресурсов». По нему оценка будет составлять 85% из 40 баллов, то есть 34 балла из возможных 100 баллов, которые может набрать конкурсант. Естественно, в торгах победит компания, которая наберет больше баллов по этому критерию. Условия конкурса составлены так, что условный перевозчик с 20-летним опытом работы на рынке Перми и 20 новыми автобусами проиграет условной московской компании, которая ведет свою деятельность всего два года, но имеет 200 автобусов в собственности.
По мнению перевозчиков, пермская администрация хочет выдавить малый бизнес с этого рынка. Если раньше мэрия устраивала на конкурсах розыгрыши маршрутов, а прибыль от проезда получал тот, кто осуществлял перевозки, то теперь муниципалитет сам осуществляет сбор денег с билетов и платит перевозчикам за объем работы. Получается, что две московские компании и пермский МУП контролируют 55–60% рынка.
Оставшись без половины рынка, пермские перевозчики думали, что получат хотя бы остальное. Предполагалось, что остальные маршруты будут разыграны по контрактам продолжительностью в три года, с более низкими техническими требованиями к транспортным средствам и мелкими лотами. Но условия снова подверглись изменению.
Скорее всего, на новых торгах победит компания ООО «Автомиг». По данным СМИ, к этой организации имеет отношение бывший московский предприниматель, а теперь заместитель министра транспорта Александр Клебанов. Именно он хотел, чтобы был проведен конкурс на обслуживание маршрутов, а не аукцион.
Александр Клебанов начал работать в пермском министерстве транспорта в 2018 году. По информации журналистов, он руководил закупкой трамваев «Лев» и «Львенок» в Пермь. Эта сделка лишила городской бюджет 88 миллионов рублей. По аналогии с автобусными торгами документы были составлены «под определенного игрока», хотя фактически все было выполнено в соответствии с законодательством. Контракт достался московской компании «ПК «Транспортные системы».
В настоящее время ситуация повторяется: администрация хочет расчистить рынок, чтобы туда пришли конкретные московские игроки. Пермским перевозчикам ничего не остается, кроме как бороться за выживание жалобами в ФАС.