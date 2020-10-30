Приморские предприниматели получают льготные займы в государственном кредитном фонде

Posted 30 октября 2020, 07:07
Published 30 октября 2020, 07:07
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Директор фонда Елена Карионова рассказала, что большое внимание государственная кредитная организация уделяет антикризисным программам. Чтобы поддержать отрасли экономики, потерявшие значительную часть доходов из-за пандемии, были разработаны программы льготных кредитов со ставкой от 0,5% годовых. Таких займов было предоставлено 90 получателям на общую сумму более 136 миллионов рублей.
Получив кредит до 5 миллионов рублей на срок до двух лет по льготной ставке, предприниматели могли оплатить действующие договоры, закрыть долги по коммунальным платежам, аренде и зарплате сотрудников. Бизнесмены, ведущие дела в моногородах, получали микрозаймы по ставке от 2,12%. Общая выданная сумма по этому продукту средств составила 38,7 миллиона рублей. Наибольшее количество обращений поступило из Дальнегорска и Арсеньева, кроме того, кредиты получили предприниматели из Спасска-Дальнего и Лучегорска.
Ещё более 100 микрозаймов на общую сумму 50,3 миллиона рублей приморские бизнесмены освоили вне антикризисных программ. Кредитами воспользовались представители ресторанного бизнеса, торговли, сферы грузоперевозок, туризма, крупных производств, аграрного сектора. Фермеры из Дальнегорска, Лучегорска, Пожарского, Красноармейского и Партизанского районов взяли кредиты на общую сумму 7,9 миллиона рублей. Беззалоговыми экспресс-займами на сумму до 500 тысяч рублей воспользовались 48 предпринимателей края на общую сумму 20,5 миллионов рублей.
Получить консультацию предприниматели могут лично в офисе МКК «Фонд развития Приморского края» в центре «Мой бизнес» во Владивостоке на улице Тигровая, 7 (кабинет 318), либо направив письмо по электронной почте: info@mfoprim.ru, через сайт mfoprim.ru, а также обратившись по телефону: 8 (423) 280-98-70.
МКК «Фонд развития Приморского края» учреждён правительством региона для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и работает в соответствии с государственной программой Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.