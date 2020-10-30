Приморские предприниматели получают льготные займы в государственном кредитном фонде

Получив кредит до 5 миллионов рублей на срок до двух лет по льготной ставке, предприниматели могли оплатить действующие договоры, закрыть долги по коммунальным платежам, аренде и зарплате сотрудников. Бизнесмены, ведущие дела в моногородах, получали микрозаймы по ставке от 2,12%. Общая выданная сумма по этому продукту средств составила 38,7 миллиона рублей. Наибольшее количество обращений поступило из Дальнегорска и Арсеньева, кроме того, кредиты получили предприниматели из Спасска-Дальнего и Лучегорска.