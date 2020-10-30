Систему начисления пенсий «по рангам» предложили ввести в России

Posted 30 октября 2020, 08:31
Published 30 октября 2020, 08:31
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Кроме того, Сергей Калашников считает, что необходимо возобновить отчисления работников на будущую пенсию из своей зарплаты, сообщают РИА «Новости».
Автор инициативы отметил, что в действующей системе баллов при начислении пенсий путаются даже специалисты.
«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет», — сообщил Калашников корреспонденту РИА Новости.