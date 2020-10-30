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Posted 30 октября 2020, 08:31

Published 30 октября 2020, 08:31

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Систему начисления пенсий «по рангам» предложили ввести в России

30 октября 2020, 08:31
Сюжет
Госдума
Изменить систему начисления пенсий предложил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению, она должна начисляться «по рангам».

Кроме того, Сергей Калашников считает, что необходимо возобновить отчисления работников на будущую пенсию из своей зарплаты, сообщают РИА «Новости».

Автор инициативы отметил, что в действующей системе баллов при начислении пенсий путаются даже специалисты.

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет», — сообщил Калашников корреспонденту РИА Новости.

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#Новости#Общество#Россия#Госдума#Пенсии
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