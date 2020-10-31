Почти 200: заболеваемость коронавирусом в Приморье достигла очередного максимума

Posted 31 октября 2020, 01:44
Published 31 октября 2020, 01:44
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
По данным регионального оперативного штаба, за это же время выздоровело от болезни 68 человек. Всего за время пандемии с болезнью справилось 12 316 приморцев.
Также за минувшие сутки от COVID-19 скончалось два человека. Всего жертвами коронавируса в крае стало 154 человека.
Напомним, в регионе действует бессрочный режим повышенной готовности. Приморцам нужно ходить в масках, соблюдать социальную дистанцию.