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Posted 31 октября 2020, 01:44

Published 31 октября 2020, 01:44

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

Почти 200: заболеваемость коронавирусом в Приморье достигла очередного максимума

Почти 200: заболеваемость коронавирусом в Приморье достигла очередного максимума

31 октября 2020, 01:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
За прошедшие сутки в Приморье зафиксировали 197 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в регионе сейчас достигает 15 316 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за это же время выздоровело от болезни 68 человек. Всего за время пандемии с болезнью справилось 12 316 приморцев.

Также за минувшие сутки от COVID-19 скончалось два человека. Всего жертвами коронавируса в крае стало 154 человека.

Напомним, в регионе действует бессрочный режим повышенной готовности. Приморцам нужно ходить в масках, соблюдать социальную дистанцию.

#Новости#Общество#COVID-19
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